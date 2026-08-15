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Araç kiralamada yeni dönem: Yaş ve kilometre sınırı geliyor

Araç kiralamada yeni dönem: Yaş ve kilometre sınırı geliyor
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Ticaret Bakanlığı, araç kiralama sektöründe tüketici haklarını güçlendirmek ve standartları artırmak için hazırladığı yönetmelikle kiralık araçlara yaş ve kilometre sınırı getiriyor, yetki belgesi zorunluluğu ve depozito sınırı da getiriliyor.

Ticaret Bakanlığı, araç kiralama sektöründe tüketici haklarını güçlendirmek ve sektörde standartları artırmak amacıyla yeni bir düzenleme hazırladı. Motorlu Kara Taşıtlarının Kiralanması Hakkında Yönetmelik ile araç kiralama işletmelerine yetki belgesi zorunluluğu getirilirken, kiralanabilecek araçlara yaş ve kilometre sınırı uygulanacak.

İşletmelerin yetki belgesi alması zorunlu olacak ve meslek odasına kayıtlı, vergi mükellefi olmaları gerekecek. Sorumluların belirli eğitim ve mesleki yeterlilik şartlarını taşıması şart koşulacak. Ayrıca 1 Ocak 2027'ye kadar Motorlu Kara Taşıtı Kiralama Bilgi Sistemi kurulacak.

Kiralanabilecek araçlara sınırlama getiriliyor: Klasik araçlar hariç 6 yaşından büyük araçlar kiraya verilemeyecek. 180 bin kilometreyi aşan araçlar, elektrikli araçlarda 300 bin kilometrenin üzerindeki taşıtlar kiralanamayacak. Periyodik bakımı yapılmayan ve ağır hasar kaydı bulunan araçlar da kiralanamayacak.

Depozito tutarı sınırlandırılıyor: 1-6 günlük kiralamalarda en fazla 3 günlük kira bedeli, 7-29 günlük kiralamalarda en fazla 7 günlük kira bedeli depozito alınabilecek. Depozito, araç iade edildikten sonra 7 gün içinde tüketiciye geri ödenecek.

Yönetmelik 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek. Büyükşehirlerde belirli ilçelerde faaliyet gösteren işletmelerin en az 10 araçlık filoya sahip olması gerekecek. Bazı işletmeler için hibrit veya tamamen elektrikli araç bulundurma şartı da getirilecek. Mevcut işletmelere yetki belgesi için 1 Temmuz 2027'ye, araç sayısı ve nitelik şartlarına uyum için ise 1 Ocak 2028'e kadar süre tanınacak.

Kaynak: Haber Merkezi
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