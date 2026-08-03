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Araç kiralama sektörüne yeni düzenleme: Yetki belgesi zorunluluğu geliyor

Araç kiralama sektörüne yeni düzenleme: Yetki belgesi zorunluluğu geliyor
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Ticaret Bakanlığı, kayıt dışı çalışmayı önlemek ve güvenli hizmet sağlamak amacıyla araç kiralama sektöründe yetki ve mesleki yeterlilik belgesini zorunlu kılan yönetmelik hazırladı. Sektör temsilcileri, düzenlemenin uygulanabilir ve sektör ihtiyaçlarına uygun olması gerektiğini vurguladı.

Araç kiralama sektöründe kapsamlı bir düzenleme için geri sayım başladı. Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan yönetmelikle sektörde yetki belgesi ve mesleki yeterlilik belgesi zorunlu hale getirilecek. Bu adımla kayıt dışı çalışan işletmelerin önüne geçilmesi ve daha güvenli bir hizmet yapısı oluşturulması hedefleniyor.

TOKKDER verilerine göre sektör, 2026 yılının ilk yarısında 90 milyar lira vergi ödedi ve günlük araç kiralama alanında yaklaşık 2,2 milyon sözleşme imzalandı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, hazırlanan Motorlu Kara Taşıtlarının Kiralanması Hakkında Yönetmelik ile yetki belgesi şartı sektörün gündemine giriyor.

Yeni düzenlemeyle özellikle turistik bölgelerde kayıt dışı hizmet veren işletmelerin denetim altına alınması amaçlanıyor. Bakanlık, sektörde standartları yükseltmeyi ve tüketicilerin daha güvenli hizmet almasını sağlamayı hedefliyor.

TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı Özarslan A. Tangün, düzenlemenin uygulanabilir olmasının önemine dikkat çekti. Tangün, araç kiralama şirketlerine ağır yükümlülükler getirecek uygulamaların sektörü olumsuz etkileyebileceğini belirterek, düzenlemenin sektörün ihtiyaçları gözetilerek hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi
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