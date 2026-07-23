Alonso, F1 Geleceğini Sürüş Keyfine Bağladı

Fernando Alonso, Formula 1'deki geleceğinin sürüş keyfine bağlı olduğunu belirtti. Aston Martin ile bu sezon zorlu bir dönem geçiren 45 yaşındaki pilot, Monako Grand Prix'sinde takıma tek puanını kazandırdı. Alonso, 2027'ye kadar sözleşmesi olduğunu ancak adrenalin seviyesinin düştüğünü ifade etti.

Son yarışlarda batarya sorunları yaşadıklarını söyleyen Alonso, sürüşün eskisi gibi heyecan vermediğini vurguladı. Macaristan Grand Prix'si öncesinde takımın büyük bir güncelleme paketi getireceğini belirten pilot, Adrian Newey ve Honda'nın zamanla en iyi aracı yapacağına inandığını dile getirdi.

Kaynak: Haber Merkezi