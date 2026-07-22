Alex Albon, Güney Afrika'ya Gidiyor

Atlassian Williams Formula 1 pilotu Alex Albon, taraftar etkileşimi girişimi kapsamında Temmuz sonunda Güney Afrika'yı ziyaret edecek. Ziyaret, Super Group markaları Betway ve Jackpot City iş birliğiyle düzenleniyor ve Cape Town, Durban ve Johannesburg'da bir ay süren bir yol şovunun ardından geliyor. Bu yol şovda Williams FW48 gösteri aracı alışveriş merkezlerini gezdi ve hayranlara bir Formula 1 aracını yakından görme fırsatı verdi.

Williams pilotu Alain Prost, 1993'te ülkenin son Formula 1 Grand Prix'sini Kyalami'de şampiyonluk kazanan FW15C ile kazanmıştı. İki milliyete (İngiliz ve Tayland) sahip olan pilotun ziyareti, Formula 1'in Afrika'ya dönmesi yönündeki çağrıların sürdüğü bir dönemde gerçekleşiyor. Afrika, takvimde yarışı olmayan tek yerleşik kıta konumunda.

Williams, bu girişimin, bir yarışa bizzat katılma şansı olmayan taraftarlara Formula 1'i yakınlaştırma stratejisinin bir parçası olduğunu belirtti. Takım, dünya çapındaki F1 hayranlarının yalnızca yaklaşık %1'inin hayatı boyunca bir pistte Grand Prix deneyimi yaşayacağını tahmin ediyor. İngiliz takım, son iki yılda Melbourne, Austin ve Las Vegas gibi şehirlerde düzenlediği fan zone'lar ile 340.000'den fazla ziyaretçi çekti.

Kaynak: Haber Merkezi