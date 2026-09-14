Haberler

Akaryakıt Fiyatları Elektrikli Otomobile Geçişi Hızlandırıyor

Akaryakıt Fiyatları Elektrikli Otomobile Geçişi Hızlandırıyor
Güncelleme:
+7 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Küresel akaryakıt fiyatlarındaki artış, içten yanmalı araçlardan elektrikli otomobillere geçişi hızlandırıyor. Her dört sürücüden biri elektrikli otomobile yöneliyor.

Küresel ölçekte akaryakıt fiyatlarının yükselmesi, içten yanmalı motorlu modellerden elektrikli araçlara geçişi hızlandırıyor.

Elektrikli otomobile yönelen sürücü sayısı artarken, her dört sürücüden birinin bu geçişi tercih ettiği belirtiliyor. Yeni çıkan modeller de elektrikli araçlara geçiş sürecini daha da ivmelendiriyor.

Kaynak: Haber Merkezi
Zekeriya Öz ve 20 isim için kritik gelişme! Zamanaşımı kararı kaldırıldı

21 FETÖ'cü için ses getirecek karar! Aralarında Zekeriya Öz de var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bursa’da spor camiasını yasa boğan ölüm: Güreş antrenörü spor salonunda ölü bulundu

Öğrencileri merak edip odaya girdi! Acı manzarayla karşılaştılar
Canlı yayında acı haber: Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın kardeşi vefat etti

Acı haber canlı yayında geldi, izleyicileriyle paylaştı
Polis peşindeydi! 'Raperin Yılmaz'dan gözaltı sonrası ilk görüntü

Polis peşindeydi! "Raperin Yılmaz"dan gözaltı sonrası ilk görüntü
Bakan Şimşek düğmeye bastı! Her 3 büyük mükelleften 1'i mercek altında

Şimşek düğmeye bastı! Maliye şimdi bu grubun peşinde
Gülben Ergen yaz tatiline böyle veda etti! Son günün tadını çıkardı

Ünlü şarkıcı yaz tatiline böyle veda etti! Havuzda keyifli anlar
Mersin'de otomobil uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı

Otomobil uçuruma yuvarlandı! Ölü ve yaralılar var
Sen bu hallere düşecek adam mıydın Tedesco? Resmen madara oldu

Sen bu hallere düşecek adam mıydın? Resmen madara oldu