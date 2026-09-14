Akaryakıt Fiyatları Elektrikli Otomobile Geçişi Hızlandırıyor

Küresel ölçekte akaryakıt fiyatlarının yükselmesi, içten yanmalı motorlu modellerden elektrikli araçlara geçişi hızlandırıyor.

Elektrikli otomobile yönelen sürücü sayısı artarken, her dört sürücüden birinin bu geçişi tercih ettiği belirtiliyor. Yeni çıkan modeller de elektrikli araçlara geçiş sürecini daha da ivmelendiriyor.

Kaynak: Haber Merkezi