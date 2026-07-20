Türkiye Ağır Ticari Araç Satış Sonrası Pazarı 2025'te 2,66 Milyar Dolara Ulaştı

Türkiye'de ağır ticari araç satış sonrası pazarı 2025 yılında 2,66 milyar dolara ulaştı. 2023'te 2,38 milyar dolar olan pazar, yıllık %5,7 bileşik büyüme kaydetti. Araç parkı ise 1,17 milyondan 1,25 milyona yükselirken, yıllık büyüme %1,3'te kaldı. Satış sonrası gelirleri, araç parkı büyümesinden daha hızlı arttı.

Rapora göre, ağır ticari araç parkının ortalama yaşı 2023'te 17,4 iken 2025'te 18,1'e çıktı. Parkın %80,5'i 5 yaşın üzerinde. Bu durum, garanti dışı araçlara hizmet veren bağımsız servisler için güçlü talep yaratıyor. Servis sayısı 5 bini aşarken, 426 yetkili servis, 4.900 bireysel servis merkezi ve 872 yetkili hasar onarım merkezi bulunuyor.

Pazarın en büyük ürün grubu 706 milyon dolar ile lastikler oldu. Onu 332 milyon dolar ile yağ, 328,4 milyon dolar ile diğer ürünler, 191 milyon dolar ile filtreler izledi. 2025-2030 döneminde pazarın %4,6 büyüyerek 3,34 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi