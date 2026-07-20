Haberler

Türkiye Ağır Ticari Araç Satış Sonrası Pazarı 2025'te 2,66 Milyar Dolara Ulaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'de ağır ticari araç satış sonrası pazarı 2025'te 2,66 milyar dolara yükselirken, araç parkı 1,25 milyona çıktı ve ortalama araç yaşı 18,1 oldu. Lastikler 706 milyon dolarla en büyük ürün grubunu oluşturdu. 2030'da pazarın 3,34 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Türkiye'de ağır ticari araç satış sonrası pazarı 2025 yılında 2,66 milyar dolara ulaştı. 2023'te 2,38 milyar dolar olan pazar, yıllık %5,7 bileşik büyüme kaydetti. Araç parkı ise 1,17 milyondan 1,25 milyona yükselirken, yıllık büyüme %1,3'te kaldı. Satış sonrası gelirleri, araç parkı büyümesinden daha hızlı arttı.

Rapora göre, ağır ticari araç parkının ortalama yaşı 2023'te 17,4 iken 2025'te 18,1'e çıktı. Parkın %80,5'i 5 yaşın üzerinde. Bu durum, garanti dışı araçlara hizmet veren bağımsız servisler için güçlü talep yaratıyor. Servis sayısı 5 bini aşarken, 426 yetkili servis, 4.900 bireysel servis merkezi ve 872 yetkili hasar onarım merkezi bulunuyor.

Pazarın en büyük ürün grubu 706 milyon dolar ile lastikler oldu. Onu 332 milyon dolar ile yağ, 328,4 milyon dolar ile diğer ürünler, 191 milyon dolar ile filtreler izledi. 2025-2030 döneminde pazarın %4,6 büyüyerek 3,34 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya

Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya!
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lionel Messi maç başlar başlamaz tarihe geçti

Maç başlar başlamaz tarihe geçti!
İstanbul'daki dev çekirgeler yakından görüntülendi

İstanbullular diken üstünde! İlk kez bu kadar yakından görüntülendi
Trabzonspor, Oulai'ye veda etti! İşte kazanılacak tarihi bonservis

Süper Lig devinde rekor ayrılık! Bonservisi kulüp tarihine geçti
Maçın önüne geçen an! Messi ağzını kapatarak konuşan Cucurella için kırmızı kart bekledi

Futbolseverleri ikiye bölen karar!
Ünlü oyuncu Alina Boz mezun oldu, diplomasını aldı

Ünlü oyuncu diplomasını aldı, ilk tebrik eden eşi oldu

İran'ın gizli silahı ilk kez sahnede! ABD'nin savunma kalkanını yıktı geçti

Savaşta ilk kez kullanılan gizli silah Trump'ın uykularını kaçırdı
İşte Oğuzhan Uğur'un emniyetteki ilk ifadesi

Haluk Levent'i, Oğuzhan Uğur da yalnız bıraktı! İşte ilk ifadesi