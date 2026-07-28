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Afyon Motokros Şampiyonası'na Hazır

Afyon Motokros Şampiyonası'na Hazır
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Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, organizasyonun spor, sanat ve kültürü birleştirdiğini belirtti.

Afyonkarahisar, Dünya Motokros Şampiyonası'nın 17. ayağı ve NG Afyon MotoFest'e 2-6 Eylül tarihlerinde ev sahipliği yapacak. TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, organizasyonun sadece sportif değil, aynı zamanda gençlik festivali niteliği taşıdığını ve yüz binlerce kişiyi ağırladığını söyledi.

Akülke, Türkiye'nin MXGP ve MotoFest'i sevdiğini, Afyonkarahisar'ın spor turizmine katkı sağladığını belirtti. Bu yıl 25 farklı ülkeden sporcunun katılacağı etkinlikte, pistte ufak tefek değişiklikler yapılacağı, 10. yılda ise farklı bir pistin hayata geçirileceği ifade edildi.

Kaynak: Haber Merkezi
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