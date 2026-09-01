Ucuz Araba Dönemi Sona Eriyor: Yeni Arabalar Artık 40 Bin Doların Altında Zor Bulunuyor

Satıcı Bob Kain, 1989'da 25 bin dolarlık bir Ford Crown Victoria'yı satmanın zor olacağını düşündüğünü hatırlıyor. Bugün Kentucky'deki bayisinde en ucuz araç olan Bronco Sport'un fiyatı 36 bin ila 40 bin dolar arasında değişiyor. Ortalama fiyat ise 54 bin dolar. Ford artık Crown Victoria gibi sedanlar üretmiyor; en yakın model Mustang. 1989'daki Crown Victoria enflasyona göre ayarlandığında 65 bin doların üzerinde olurdu, ancak bu bayideki en pahalı araç olmazdı.

Otomotiv araştırma firması Edmunds'a göre, on yıldan biraz daha uzun süre önce yeni Amerikan arabalarının çoğu 30 bin doların altında satılıyordu ve neredeyse üçte biri 25 bin doların altındaydı. Bu yılın ilk altı ayında ise satışların yalnızca yüzde 4'ü 25 bin doların altında gerçekleşti. Uzmanlar, bu durumun yaklaşık bir milyon araç alıcısını yeni araba pazarından uzaklaştırdığını söylüyor.

Otomotiv üreticileri son yıllarda alt segmentin yatırıma değmediğine karar verdi. Artan tüketici fiyatları ve otomobil tarifeleri, şirketlerin daha yüksek kar getiren pahalı modellere odaklanmasına neden oldu. Bu modellerde büyük kamyonetler, SUV'ler, sürücü destek sistemleri ve ekstra konfor özellikleri bulunuyor. Edmunds verilerine göre, araba fiyatları 2015'ten bu yana yüzde 49 artarak genel enflasyonu geride bıraktı.

Ucuz araç bulmak giderek zorlaşıyor. Geçen yıl piyasada ortalama satış fiyatı 25 bin doların altında sadece 10 model vardı ve bunların hepsi küçük Asyalı üreticilerdendi. Nissan Versa gibi bazı modeller artık üretilmiyor. Tarifeler, Meksika'da üretilen bu tür ucuz modellerin ithalatını da durdurdu.

İkinci el araba pazarı da eskisi gibi cazip değil. Yeni arabaların ortalama satış fiyatı temmuzda yaklaşık 49 bin dolar iken, üç yaş ve altı ikinci el arabalar için bu rakam 32 bin dolar. Ayrıca ikinci el araçlarda faiz oranları daha yüksek ve garanti koruması daha az. Amerikalıların rekor bir kısmı, geçen yıl sonunda yeni araba kredisi için ayda 1000 doların üzerinde ödemeyi kabul etti.

Bazı yeni şirketler düşük fiyatlı segmenti deniyor. Slate Auto, bu yıl sonunda teslim edeceği elektrikli pikap için yalnızca 24 bin 950 dolar liste fiyatı belirledi. Ancak bu araçta elektrikli camlar veya ikinci koltuk sırası gibi standart özellikler yok ve boyası yok. Federal vergi indirimi kaldırılmış olsa da şirket 180 bin rezervasyon topladı. Ford ve Stellantis, 2030'dan önce 40 bin doların altında modeller çıkarmayı planlıyor, ancak bu araçların ne zaman geleceği belirsiz.

Kaynak: Haber Merkezi