Araç muayene sisteminde 7.8 milyon araç denetlendi, 1.6 milyonu ağır kusurlu çıktı

Türkiye genelinde 320 araç muayene istasyonunda yılın ilk altı ayında 7 milyon 890 bin 520 araç kontrolden geçirildi. Muayene sonuçlarına göre 5 milyon 804 bin 46 araç hafif kusurlu, 393 bin 335 araç kusursuz, 1 milyon 621 bin 777 araç ağır kusurlu, 71 bin 362 araç ise emniyetsiz bulundu.

Denetimlerde fren sistemleri, aydınlatma, emniyet kemerleri gibi güvenlik ekipmanlarında sorunlar öne çıktı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, teknik kusurlu araçların trafiğe çıkmasının engellendiğini ve sistemin her yıl 100 binden fazla kazayı önlediğini açıkladı.

Kaynak: Haber Merkezi