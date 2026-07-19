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Belçika GP’de Antonelli Zafere Ulaştı

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Andrea Kimi Antonelli, Spa-Francorchamps'ta düzenlenen 2026 Formula 1 Belçika Grand Prix'sini kazandı. Leclerc ikinci, Verstappen üçüncü olurken Russell ve Hamilton arasında temas yaşandı.

2026 Formula 1 sezonu, Belçika GP ile devam etti. Spa-Francorchamps pistinde yapılan yarışta pole pozisyonunu alan Andrea Kimi Antonelli, 44 turluk yarışı birinci tamamladı.

Antonelli, sanal güvenlik aracı periyodunda liderliği Charles Leclerc’e kaptırsa da bitime 10 tur kala yeniden öne geçti ve hatasız sürüşüyle damalı bayrağı ilk sırada gördü. Leclerc ikinci, Max Verstappen üçüncü oldu.

George Russell ise Lewis Hamilton ile mücadelesinde temas sonucu çakıl havuzuna çıkarak yarış dışı kaldı. Hamilton’a 5 saniye zaman cezası verilirken Russell, kazaların yarışın bir parçası olduğunu belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi
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