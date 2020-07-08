Otomobil satışında geçtiğimiz yıl pazarın %56'sını oluşturan dizel araçların oranı bu sene %42'ye geriledi Türkiye'de otomobil pazarının yıllar boyunca en çok tercih edilen seçeneği olan dizel araçlar, tahttan iniyor. Son verilere göre, dizel araçların, toplam satıştaki payı yılın ilk ayında %42'ye geriledi. İşte satışlardaki dikkat çeken rakamlar.

Türkiye otomotiv pazarının ilk 6 aylık performansı, Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) tarafından hafta başında açıklandı. Buna göre, Ocak-Haziran döneminde otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 30.2 oranında artarak 254 bin 68 adet olarak gerçekleşti. Aynı dönemde otomobil ve hafif ticari araç satışları da yüzde 30.2 oranında arttı ve sırasıyla 203 bin 593 adet ile 50 bin 473 adet seviyelerine çıktı.

Pandemi döneminde, dünyanın diğer bölgelerinde otomotiv satışları düşerken Türkiye otomotiv pazarının büyümesi dikkat çekti. Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, pazar dinamiklerine bakıldığında, tüketici talebinin daha yenilikçi araçlara kayması da bir başka dikkat çeken gelişme olarak görülüyor.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARDA YÜZDE 92,2 ARTIŞ

ODD verilerine göre, Türkiye'de yılın ilk altı ayında satılan elektrikli otomobil sayısında yüzde 92.2 oranında artış yaşandı. 2019'un Ocak-Haziran döneminde 90 adet elektrikli otomobil satılırken, bu sayı 2020'nin aynı döneminde 173 olarak kayıtlara geçti.

Hibrit otomobil satışları da Ocak-Haziran döneminde yüzde 18 oranında artarken, bir diğer alternatif yakıt türü olan otogazlı araç satışında ise yüzde 47.9'luk artış dikkat çekiyor.

BENZİNLİ ARAÇLARDA YÜZDE 76,9 ARTIŞ

Öte yandan, benzinli araçların satışların da aynı dönemde yüzde 76.9 oranında büyük bir artış yaşandığı görülüyor.

DİĞER SEÇENEKLER DİZELDEN PAY ALDI

Benzinli araç talebindeki artış göz önüne alındığında, fosil yakıtlara alternatif olarak tüketicilere sunulan tüm bu araçların dizel motorlu araçlardan pay çaldığı sonucuna varılıyor.

DİZEL KAN KAYBEDİYOR

Bu durum rakamlar da kendini gösteriyor. Uzunca bir süredir kan kaybeden dizel araçlar, yılın ilk altı ayında yüzde 1.1 oranında satış kaybı yaşadı. Bunun sonucunda ise, geçen yıl Ocak-Haziran döneminde pazarın yüzde 56.1'i dizel araçlardan oluşurken, 2020'nin ilk yarısında bu oran yüzde 42.6'ya düştü.