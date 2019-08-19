Otomobil, otobüs durağına ve yayalara çarptı: 5 yaralı

Otomobil, otobüs durağına ve yayalara çarptı: 5 yaralı

Amasya'da bir otomobilin otobüs durağına ve yayalara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

19.08.2019 15:32
Otomobil, otobüs durağına ve yayalara çarptı: 5 yaralı

Amasya'da bir otomobilin otobüs durağına ve yayalara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hakan Burak Altunöz (36) idaresindeki 34 LP 6642 plakalı otomobil ile Amasya'dan Tokat istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağındaki otobüs durağına ve burada otobüs bekleyen yayalara çarptı. Kazada sürücü ile Sevcan Altunöz (31), Bartu Kutay Altunöz (5) ve durakta bekleyen Hüsamettin Bolatcı (24), Furkan Bolatcı (24) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - AMASYA

Kaynak: İHA
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