Otomobil Köprü Korkuluklarına Çarptı: 1 Ölü

Eskişehir'de köprü korkuluklarına çarparak devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.



Alınan bilgiye göre, Mithat Şahin idaresindeki 26 B 1320 plakalı otomobil, Orhangazi Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı'nda altından Porsuk Çayı geçen köprünün demir korkuluklarına çarparak devrildi.



Olay yerinde yaşamını yitiren Şahin'in cesedi, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Büyükşehir Belediyesi ekiplerince araçtan çıkarıldı.



Polis ve arama kurtarma ekipleri araçta bir kişinin daha bulunduğu iddiası üzerine Porsuk Çayı'nda inceleme yaptı ancak herhangi bir bulguya rastlanamadı.



Şahin'in cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.