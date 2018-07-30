Otomobil ile Traktör Çarpıştı: 5 Yaralı - Sivas

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Yasemin Gecekuşu (46) yönetimindeki 46 FM 600 plakalı otomobil, Pınarbaşı-Şarkışla karayolu Cemel beldesi kavşağında, Samet Karahan'ın (39) kullandığı 58 HH 820 plakalı traktör ile çarpıştı.

Traktör sürücüsü Karahan ile otomobilde bulunan aynı aileden İrem (13), Azra Nehir (11) ve Aydan Melike Gecekuşu ile Adeviye Göksu (66) yaralandı.

Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazaya karışan otomobilde bulunanların Kahramanmaraş'tan Erzincan'daki yakınlarının düğününe katılmak üzere yola çıktıkları öğrenildi.