Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı Adana'da kontrolden çıkan otomobil refüjdeki aydınlatma direği çarparak durabildi.

Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

ADANA - Adana'da kontrolden çıkan otomobil refüjdeki aydınlatma direği çarparak durabildi. Araç içerisinde sıkışan sürücü yaralandı.

Kaza, Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Özgür Emir kullandığı 01 FZ 142 plakalı otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hakimiyeti kaybolan otomobil refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Çevredeki vatandaşlar sağlık ekipleri gelene kadar, araç içerisinde sıkışan Özgür Emir'e ilkyardımda bulundu. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri ise Özgür Emir'i sıkıştığı yerden çıkararak ambulansa bindirdi. Emir sağlık ekipleri tarafından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: İHA