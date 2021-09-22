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Otokar, Almanya'da elektrikli otobüsünü tanıttı

AA / Uğur Aslanhan - Haberler | Ekonomi
Otokar, Almanya'da elektrikli otobüsünü tanıttı

Otokar, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Uluslararası Otomobil Fuarı'na (IAA Mobility) katılarak 12 metrelik elektrikli otobüsü Kent Electra'nın tanıtımını gerçekleştirdi.

Otokar, Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen Uluslararası Otomobil Fuarı'na (IAA Mobility) katılarak 12 metrelik elektrikli otobüsü Kent Electra'nın tanıtımını gerçekleştirdi.

Otokar'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, bu yıl "Bundan sonra bizi ne hareket ettirecek?" sloganıyla düzenlenen ve salgın sonrasında Avrupa'nın ilk yüz yüze otomobil fuarı olan IAA Mobility'ye katıldı.

Fuarda 12 metrelik şehir içi elektrikli otobüsünü tanıtan Otokar'ın Webasto pilleriyle güçlendirilen Kent Electra otobüsü fuar boyunca yolcu taşımacılığı yaptı.

Başta Avrupa olmak üzere dünyanın 50'den fazla ülkesinde milyonlarca yolcuya konforlu, güvenli seyahat imkanı sunan Otokar'ın elektrikli otobüsü IAA Mobility 2021'de emisyonsuz araçlar için tahsis edilen "Blue Lane" hattında hizmet verdi.

Kent Electra, Webasto iş birliğiyle 6 gün boyunca fuar alanı ve şehir merkezi arasında 1.000 kilometrenin üzerinde yol yaptı ve 2 bini aşkın fuar ziyaretçisini taşıdı.

Dinamik ve modern tasarımıyla dikkati çeken Kent Electra; daha temiz çevre, daha sessiz trafik, daha düşük işletme maliyetleri ve daha yüksek verimlilik sağlamak hedefiyle tasarlandı.

Otokar Ar-Ge Merkezi'nde geliştirilen, Voith şanzımanlı Kent Electra, tasarımının yanı sıra konforu, teknolojisi, güvenlik alanındaki yenilikçi çözümleriyle Münih'te dikkatleri üzerinde topladı.

Tam şarjla topografya ve kullanım profiline bağlı olarak 300 kilometre üzerinde menzil sunabilen Kent Electra, Münih IAA Mobility 2021'de de yolcuların beğenisini kazandı.

Otokar, Almanya'da elektrikli otobüsünü tanıttı

Otokar, Almanya'da elektrikli otobüsünü tanıttı

Otokar, Almanya'da elektrikli otobüsünü tanıttı

AA / Uğur Aslanhan - Ekonomi Haberleri
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