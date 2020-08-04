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Otokar'a "Türkiye'nin En İyi İşvereni" ödülü

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, dünyanın önde gelen insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı şirketi Kincentric tarafından bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilen "Kincentric Best Employers 2019" araştırması kapsamında "Türkiye'nin En İyi İşvereni" ödülüne layık görüldü.

Otokar'a
04.08.2020 15:41 | Son Güncelleme: 04.08.2020 15:45

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, dünyanın önde gelen insan kaynakları ve yönetim danışmanlığı şirketi Kincentric tarafından bu yıl 13'üncüsü gerçekleştirilen "Kincentric Best Employers 2019" araştırması kapsamında "Türkiye'nin En İyi İşvereni" ödülüne layık görüldü.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, şirketlerin bünyesindeki çalışanlar tarafından yapılan değerlendirmeler ışığında oluşturulan listede, çalışanlarına en iyi iş yeri deneyimi ve çalışma ortamını sağlayan 32 şirket, "Türkiye'nin En İyi İşvereni" olmaya hak kazandı.

Araştırmada şirketler, "Bağlı Kılan Liderler", "Çeviklik", ve "Yetenek Odağı" olmak üzere 3 kategoride değerlendirildi. Otokar, "Türkiye'nin En İyi İşverenleri" listesinde yer alan 3 otomotiv şirketinden biri olurken, savunma sanayi sektöründe listede yer almaya hak kazanan tek şirket olarak belirlendi.

"En iyi işverenler arasında yer almaya hak kazandığımız için gururluyuz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, şunları kaydetti:

"Kurulduğumuz günden bu yana çalışma arkadaşlarımızdan aldığımız güçle, karşılıklı güven ve saygının hakim olduğu, katılımın ve çeşitliliğin değer gördüğü bir şirket olma yolunda önemli adımlar atıyoruz. Çalışanlarımızın gelişimleri için her türlü fırsatı yaratıyor, gurur veren bir çalışma ortamı yaratarak onları potansiyellerini ortaya çıkarmaları adına her koşulda destekliyoruz. Otokar ailesi olarak, insan kaynakları alanında hayata geçirdiğimiz çalışmaların sonucunda en iyi işverenler arasında yer almaya hak kazandığımız için gururluyuz."

Kaynak: AA

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