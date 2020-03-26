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Koronavirüs, Türkiye, Güncel

Otogarda koronavirüs sessizliği

TÜRKİYE'de de etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar evden çıkmayınca, şehirlerarası otobüs firmaları olumsuz etkilendi.

26.03.2020 11:13 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:13
Otogarda koronavirüs sessizliği

TÜRKİYE'de de etkili olan koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar evden çıkmayınca, şehirlerarası otobüs firmaları olumsuz etkilendi. Salgın nedeniyle oturma düzenine yeni düzenlemeler getirilirken, firmalar ise sefer sayılarını azalttı. 30 peron bulunan Antalya Terminali'nde akşam saatlerinde sadece 1 otobüs beklerken, çoğu firma ise bilet satış noktasını kapatmak için başvuruda bulundu.

Dünyada binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye'de vatandaşlara evlerinde kalmaları için yetkililer ve uzmanlar çağrıda bulundu. Koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik hastalığı bulunanlara sokağa çıkma yasağı getirildi. Vatandaşların toplu olarak bulunduğu alanlara ilişkin alınan birçok tedbir hayata geçirilirken, geçen günlerde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede, şehir içi ve şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüslerin kapasitelerinin yarısı kadar yolcu taşıyabilecekleri belirtildi.

Yolcular otobüslerde, birbirlerine temasta bulunmayacak şekilde oturma düzeniyle yolculuk edebiliyor.30 OTOBÜSLÜK PERONDA 1 OTOBÜSSalgın nedeniyle vatandaşların evden çıkmayınca, şehirler arası seyahatlerde de düşüş yaşandı. Antalya Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde eskiye göre sessizlik hakim. Günde yüzlerce otobüsün kalktığı terminalde, akşam saatlerinde 30 perondan yalnızca 1'inde yolcu otobüsünün hareket etmek için beklediği görüldü. Çoğu otobüs firması seferlerini durdurup, terminal içerisinde bulunan bilet satış gişelerini kapatmak için dilekçe verdi. Bazı firmalar ise ilçelerden gelen seferlerinin tamamını iptal ederken, şehir merkezinde bulunan bilet satış noktalarını da kapattı.POLİS OTURMA DÜZENİNİ KONTROL EDİYORGenelgenin ardından otobüs firmaları yolcularına yeni oturma düzenine göre bilet satmaya başladı. Yeni düzene göre tekli koltuklarda oturan yolcular arasında 1'er koltuk boşluk bırakılırken, çift kişilik koltuklarda ise tek kişi ve önündeki koltukta oturan kişinin çaprazına oturmasına izin veriliyor. Terminalden çıkış yapmak için hareket eden otobüslerin tamamı trafik polisleri tarafından durdurularak kontrol ediliyor. Otobüsün kapasitesinin yarısından fazla yolcu varsa indiriliyor, oturma düzenine aykırı bir durum varsa yolcuların yerleri değiştiriliyor.46 KİŞİLİK OTOBÜSTE 10 KİŞİYolcu ve sefer sayıları düşen çoğu firma bilet fiyatlarında ise bir artışa gitmedi. Koronavirüs öncesi Antalya'dan günde 100 sefer yapan bir firma, bugün itibariyle sefer sayılarının 10'a düştüğünü belirtti. Yolcu bulmakta zorlanan bazı firmalar ise normalde yoğunluk oluşan güzergahları birleştirerek, otobüslerin boş gitmesinin önüne geçmeye çalıştı. Otobüs firması yetkilileri terminal çıkışlarında otobüslerden alınan ücrette indirime gidilmesini istiyor. Saat 16.30'da Antalya'dan İstanbul'a yola çıkan 46 kişilik yolcu otobüsünde ise 10 yolcu olduğu görüldü.'GİDERLERMİZİ KARŞILAYAMIYORUZ'

Yolcu sayısındaki düşüşe rağmen bilet fiyatlarında artış olmadığı söyleyen otobüs şoförü Mehmet Badakol, "Bu durum maddi olarak bizi çok zarara uğrattı. Yolcu sayısı düştüğü için, giderlerimizi karşılayamıyoruz. Önceden aracımızın tamamı dolu oluyordu, masrafımızı karşılıyorduk, şimdilerde en fazla 23 kişiyle gidebiliyoruz. İzmir için şu an 10 yolcumuz var, Denizli ve Aydın'dan da 5 kişi alıp yolumuza devam edeceğiz. İnsanlar da şu dönemde otobüse binmediği için zaten yolcu da yok" dedi.


Kaynak: DHA

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