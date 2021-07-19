Otogar arefe gününde boş kaldı
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Otogar arefe gününde boş kaldı

İhlas Haber Ajansı / Moshıur Rahman - Haberler | Ekonomi

Otogar arefe gününde boş kaldı Bayrama saatler kala otobüsler yeterli yolcu dolduramadan hareket ediyor Otobüs işletmecilerinin de otogar esnafının da yoğunluk beklentisi gerçekleşmedi Ülke genelinde yarın kutlanacak Kurban Bayramı öncesi Eskişehir Şehirlerarası Otogarı'nda beklenen...

Otogar arefe gününde boş kaldı

Bayrama saatler kala otobüsler yeterli yolcu dolduramadan hareket ediyor

Otobüs işletmecilerinin de otogar esnafının da yoğunluk beklentisi gerçekleşmedi

ESKİŞEHİR - Ülke genelinde yarın kutlanacak Kurban Bayramı öncesi Eskişehir Şehirlerarası Otogarı'nda beklenen yoğunluk yaşanmadı.

Bayramdan önce Eskişehir otogarı yolcusuz kaldı. Kurban Bayramına saatler kala, otobüsler yeterli yolcu dolduramadan hareket ediyor. Vatandaşlar eski bayramlarda bilet bulmakta zorlanırken, şimdi ise talepsizlikten dolayı böyle bir sıkıntı yaşanmıyor. Otobüs firmaları yöneticileri ve otogardaki esnaf ise yolcu bulamadığından dolayı kan ağlıyor.

"Biletleri rahatlıkla bulabildik"

Belçika'dan gelen Emine Yıldız, otogarda gördüğü hareketliğini anlattı. Yıldız, "Biz Belçika'dan geldik. Eskişehir birkaç gün tatilimizi yaptık. Şimdi memlekete gidiyoruz. Otogar gerçekten boştu, biletleri rahatlıkla bulabildik. Daha dün almıştık biletleri. Afife günü, bilet bulamayız sandık. Çünkü zorluk çekmiştik önceki yıllarda. Büyük bir ihtimalle herkes kendi arabasıyla tatile gidiyor. Korona pandemisinden dolayı" dedi.

"Eski bayramda yer bulamayız muavinin koltuğunda gitmiştim"

Gurbetten gelen diğer bir vatandaş Mustafa Yıldız, ise geçmişte yaşadığını bir bayramın hatırasını anlatarak şunları söyledi:

"Daha önce bir bayramda Belçika'dan Ankara'ya geldik. Ankara'dan Afyon'a gideceğiz. Otobüs bileti bulamamıştık. Beni muavinin oturduğu koltukta oturtmuştu. Öyle bir kalabalık vardı önceden. Şimdi öyle değil. Otogar bomboş. Kimse yok."

"Eskiden ek sefer vardı, şimdi normalleri dolduramıyoruz"

Eskişehir görev yapan bir otobüs firması müdür Kerim Top, eski bayramlarda otobüs firmaları ek sefer düzenlediği, ancak bu bayramda normal seferlerinin doldurulmadığı söyledi. Top, "Daha önceleri hep söylerdik, 'nerede o eski bayramlar' sözü. Tam da bu bayram için söylenmesi gereken bir sözdür. Öyle eski bir yoğunluk olmadı. Önceleri bayramlarda böyle çok kalabalık olurdu. Vatandaşlarımız bilet bulamazdı. Ek seferler düzenlenirdi. Ancak bu bayram için onu diyemeyiz. Normal seferleri bile dolduramıyoruz. Bazı vatandaşlarımız hastalıktan dolayı özel araçlarını tercih ediyorlar. Bu da yollarda yoğunluğa sebep oluyor. Aslında toplu ulaşım araçları tercih etmeleri trafik açısında daha uygun olacak düşüncesindeyiz" dedi.

Esnaf kan ağlıyor

Otogarda bulunan esnaf ise hareketsizlikten kan ağlıyor. Esnaf Mustafa Sipahioğlu, satışları hakkında "Eskisine göre bu yıl çok sakin geçiyor. Tatillerde yer kalmadı diyorlar. Otogarlarda yer bulamadıklarını söylüyorlar. Ama görüyorsunuz. Bugün Arife'dir. Arife günleri buranın ana baba günler olması lazımdır. Ama maalesef şu anda sakin yani. Millet biraz evde oturmaya alıştı galiba pandemiden dolayı. Trafikte de özel araçların daha çok olduğunu görürsünüz" diye belirtti.

Otogar arefe gününde boş kaldı
Otogar arefe gününde boş kaldı
Otogar arefe gününde boş kaldı
Otogar arefe gününde boş kaldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Moshıur Rahman

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