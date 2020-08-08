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Otellerin doluluk oranı yüzde 30'a düştü, günlük kiralık evler ful çekiyor

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Karadeniz Turistik İşletmeciler Derneği (KATİD) Başkanı Murat Toktaş, geçen sene yaz sezonunda yüzde 90 oranında dolu olan otellerin doluluk oranının bu yaz sezonunda korona virüsü nedeniyle yüzde 30'a kadar düştüğünü söyledi.

Otellerin doluluk oranı yüzde 30'a düştü, günlük kiralık evler ful çekiyor
08.08.2020 10:36 | Son Güncelleme: 08.08.2020 10:39

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi ve Karadeniz Turistik İşletmeciler Derneği (KATİD) Başkanı Murat Toktaş, geçen sene yaz sezonunda yüzde 90 oranında dolu olan otellerin doluluk oranının bu yaz sezonunda korona virüsü nedeniyle yüzde 30'a kadar düştüğünü söyledi. Toktaş, günlük kiralık dairelerin ne maliyeden ne de bakanlıklar tarafından denetlenmediğini, bunların bir an önce kayıt altına alınması gerektiğini de ifade etti.

Korona virüsü birçok sektörde olduğu gibi otelcilik ve turizm sektörünü de sekteye uğrattı. Özellikle turizm açısından çok gelişmeyen şehirlerde bulunan oteller Ege ve Akdeniz sahillerindeki otellere oranla daha fazla zarar gördü. Otellerde müşteri azlığına değinen ve günlük kiralık dairelerin olmayan işleri daha da kötüye götürdüğüne dikkat çeken Murat Toktaş, önemli açıklamalarda bulundu.

"Geçen yaz yüzde 90 olan doluluk oranları bu sene yüzde 30'a düştü"

Pandeminin otellerin doluluk oranını oldukça düşürdüğüne dikkat çeken TÜROFED Yönetim Kurulu Üyesi ve KATİD Başkanı Murat Toktaş, "Pandemi sürecinin etkileri hala devam ediyor. Sadece otelcilik sektörü değil, birçok sektör eskiye dönemedi. Geçen sene yaz döneminde otellerin ortalama doluluk oranı yüzde 90 iken bu sene yaz döneminde ise şu anda yüzde 30 civarında bir doluluk oranı var. Bu şartlar altında ayakta durmak çok zor. Korona virüsünün aşısı bulunmadan toparlanmamız zor gözüküyor. Çünkü insanlar tatile çıkmaktan imtina ediyorlar. Evler hariç en güvenli yerlerin oteller olduğunu savunuyoruz. Sağlık Bakanlığı bizlere yeni standartlar getirdi. Oteller bu süreçte çok sık denetleniyor. Pandemi ile ilgili alınması gereken tedbirler belirlendi ve bu tedbirler tüm otellerde denetleniyor. Herkes bu standartlara uygun şekilde hizmet vermeye başladı. Türkiye'de bu tedbirlere harfiyen uyan işletmelerin başında da oteller geliyor. Her şey kuralına göre uygulanıp, sık sık denetleniyor" dedi.

"Günlük kiralık dairelerin nasıl ve kimler tarafından temizlendiği belli değil"

Günlük kiralık dairelerin ne amaçla kullanıldığının ve hangi malzemeler ile nasıl temizlendiğinin bilinmediğinin altını çizen Murat Toktaş, "Günlük kiralık daireler konusu da var. 50 odanın altındaki yerlerde çıkan yasaya göre denetleme yok. 50 oda ve üzerindeki işletmelere sıkı denetimler var. Günlük kiralık daireler ne maliyeden ne de bakanlıklar tarafından denetlenemiyorlar. Bunların da bir an önce kayıt altına alınması gerekiyor. Bizler seyahat eden misafirlere buraları asla önermiyoruz. Çünkü oralarda bir kontrol mekanizması olmadığı için hiçbir güvenceniz yok. Oraların 1 gün önce kimler tarafından kullanıldığı ve ne şekilde kullanıldığı belli değil. Nasıl temizlendiği, kimin temizlediği ve hangi malzemelerle temizlendiği de belli değil" diye konuştu.

"Güvenli Turizm Belgeli oteller tercih edilmeli"

Güvenli Turizm Belgeli otellerin tercih edilmesi gerektiğini ifade eden Toktaş, şunları söyledi:

"Sağlık açısından Kültür ve Turizm Bakanlığının çıkarttığı Güvenli Turizm Belgeli otellerin tercih edilmesi gerekiyor. Bu seyahat eden insanlar için bir güvencedir. Bu belgeyi almak için 200'e yakın maddeyi yerine getirmek gerekiyor. Samsun'da 33 tesisimiz var. Bu tesislerin çoğu prosedürleri yerine getirdi ve müracaatını yaptı. Birçoğu da belgesini aldı." - SAMSUN

Kaynak: İHA

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