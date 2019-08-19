Osmanlıspor'da başkent derbisi hazırlıkları başladı

19.08.2019 21:16

TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, 24 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Keçiörengücü ile oynayacağı başkent derbisinin hazırlıklarına başladı.

Boluspor galibiyetinin ardından bir gün izin yapan mor-sarılı ekip, Batıkent Tesisleri'nde 1 saat 10 dakika süren antrenman gerçekleştirdi.

Isınma koşusuyla başlayan haftanın ilk antrenmanı, koordinasyon çalışmasıyla devam etti.

Futbolcular, antrenmanın ikinci bölümünde üç takım halinde dönüşümlü çift kale maç yaptı.

Kaynak: AA