Osmanlıspor'da başkent derbisi hazırlıkları başladı
TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, 24 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Keçiörengücü ile oynayacağı başkent derbisinin hazırlıklarına başladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Osmanlıspor, 24 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Keçiörengücü ile oynayacağı başkent derbisinin hazırlıklarına başladı.
Boluspor galibiyetinin ardından bir gün izin yapan mor-sarılı ekip, Batıkent Tesisleri'nde 1 saat 10 dakika süren antrenman gerçekleştirdi.
Isınma koşusuyla başlayan haftanın ilk antrenmanı, koordinasyon çalışmasıyla devam etti.
Futbolcular, antrenmanın ikinci bölümünde üç takım halinde dönüşümlü çift kale maç yaptı.