Osmanlı belgeleri ışığında Kudüs’ün mimari dönüşümü
Kudüs'ün 1839-1917 yılları arasındaki mimari dönüşümünü gözler önüne seren 'Atüfetlü Efendim Hazretleri' Osmanlı Belgeleri Işığında Kudüs'e Mimari Bir Bakış (1839-1917) sergisi, Rezan Has Müzesi ev sahipliğinde kapılarını ziyaretçilere açtı.
18.11.2019 00:09 | Son Güncelleme: 18.11.2019 00:09
Kudüs'ün 1839-1917 yılları arasındaki mimari dönüşümünü gözler önüne seren 'Atüfetlü Efendim Hazretleri' Osmanlı Belgeleri Işığında Kudüs'e Mimari Bir Bakış (1839-1917) sergisi, Rezan Has Müzesi ev sahipliğinde kapılarını ziyaretçilere açtı.
Kaynak: Dunya.com