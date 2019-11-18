Haberler » Ekonomi » Osmanlı belgeleri ışığında Kudüs’ün mimari dönüşümü - Ekonomi

Osmanlı belgeleri ışığında Kudüs’ün mimari dönüşümü

Kudüs'ün 1839-1917 yılları arasındaki mimari dönüşümünü gözler önüne seren 'Atüfetlü Efendim Hazretleri' Osmanlı Belgeleri Işığında Kudüs'e Mimari Bir Bakış (1839-1917) sergisi, Rezan Has Müzesi ev sahipliğinde kapılarını ziyaretçilere açtı.

18.11.2019 00:09 | Son Güncelleme: 18.11.2019 00:09
Osmanlı belgeleri ışığında Kudüs’ün mimari dönüşümü

Kudüs'ün 1839-1917 yılları arasındaki mimari dönüşümünü gözler önüne seren 'Atüfetlü Efendim Hazretleri' Osmanlı Belgeleri Işığında Kudüs'e Mimari Bir Bakış (1839-1917) sergisi, Rezan Has Müzesi ev sahipliğinde kapılarını ziyaretçilere açtı.

Kaynak: Dunya.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et