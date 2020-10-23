Osmaniye Ticaret Borsası
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Osmaniye Ticaret Borsası

23.10.2020 15:03 | Son Güncelleme: 23.10.2020 15:06
Osmaniye Ticaret Borsası

Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 16,50 liradan satıldı.

Osmaniye Ticaret Borsasında iç yer fıstığının kilogramı en yüksek 16,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün Miktar En düşük (TL) En yüksek (TL)
İç yer fıstığıKg 11,00 16,50
MısırKg 1,36 1,72
Arpa Kg 1,27 1,35
Buğday (Ekmeklik) Kg 1,98 1,98

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muzaffer Çağlıyaner

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