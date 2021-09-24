Osmaniye'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı - Haberler
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Osmaniye'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Osmaniye'de otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaraladı.

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye'de otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

OSMANİYE - Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaraladı.

Kaza, Düziçi ilçesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı Göllüler Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Osman Sarıçiçek idaresindeki 33 TU 163 plakalı hafif ticari araç ara sokaktan çıkarken bulvar üzerinde ilerleyen Süleyman Sevimli idaresindeki 80 PA 028 otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araç sürücüleri ile ticari araçta bulunan iki kişi yaralandı.

Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar kaza yerinde hazır bekletilen ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesi kaldırıldılar. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle kapanan yolda trafik kontrollü bir şekilde sağlanırken polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Osmaniye'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Osmaniye'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Osmaniye'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Osmaniye'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Osmaniye'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Osmaniye'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Osmaniye'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Osmaniye'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
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Haber: Osmaniye'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı - Haberler
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