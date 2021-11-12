Osmaniye Belediyesi, Sıfır Atık projesi kapsamında resim yarışması düzenliyor

OSMANİYE (Bültenler) - Yarışmaya katılan öğrenciler doğa ve çevre bilincini, sıfır atık anlayışına bakış açılarını anlatan konuları kağıtlara aktaracak.

Çevre ve doğa temizliğini aşılamak amaçlı düzenlenen yarışmaya Osmaniye merkez ve merkeze bağlı tüm resmi ve özel okullarda öğrenim gören öğrenciler katılabilecek. Ayrıca öğrenciler okullarından bağımsız ferdi olarak da yarışmaya katılabilecekler.

Osmaniye Belediyesi tarafından sıfır atık projesi kapsamında 'Gelecek Ellerimizde' konulu düzenlenen resim yarışmasına katılanlar eserlerini 10 Aralık 2021 tarihi saat 17.00'a kadar Belediye Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü'ne elden teslim edecekler.

Her öğrencinin sadece bir eserle katılabileceği resim yarışmasına katılım şartnamesiwww.osmaniye-bld.gov.tr adresinden incelenebilecek veya (0328) 440 00 80 numaralı çağrı merkezini arayarak Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nden detaylı bilgi alabileceklerdir.

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