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Osmaniye Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezi meslek edindiriyor

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Osmaniye Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezi meslek edindiriyor

7'den 70'e Her Yaştan, Herkese sloganı ile mesleki eğitim hizmetlerini ücretsiz olarak sürdüren Osmaniye Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezi'nde yeni dönem için kurs kayıtları başladı.

OSMANİYE (Bültenler) - Kurslara katılım sağlamak isteyen vatandaşların başvurularını şahsen kimlik fotokopisi ile birlikte OBEM merkezinden temin edecekleri başvuru formlarını doldurmaları yeterli olacak.

Katılımcılar, açılacak olan kurslar ve kayıt işlemleri ile ilgili detaylı bilgiyi Osmaniye Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezi'nin (0328) 812 06 01 numaralı iletişim numarasını arayarak alabilirler.

OBEM hizmet binasında hizmet verecek olan tüm mesleki eğitim kursları Osmaniye Belediyesi ve Osmaniye Yahya Mazlum Halk Eğitim Merkezi işbirliği içerisinde açılacak.

KURSLARA KAYIT YAPTIRMAKTA GEÇ KALMAYIN

Ekim ayın ikinci haftası itibariyle açılacak olan kurslarda eğitim almak isteyen vatandaşların kayıt yaptırmakta geç kalınmaması gerektiği vurgulandı.

Osmaniye Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Merkezi'nde açılacak olan kurslar Tiyatro, Ahşap Boyama, Moda Tasarım, Akıl-Zeka Oyunları, El Sanatları, Örgü Bebek Yapımı, Resim Kursu, Tığ Örgücülüğü, Keçe Aksesuar, Tel Kırma, Gitar, Kokulu Taş, Kadın Üst Giysileri, Elde Türk İşlemeciliği, Kurdele Nakışı, Aşçılık Çırağı, Moda Tasarım, İşaret Dili, İngilizce, Terzilik, Giyim, Maske Yapımı, Kırkyama, Kanevçe, Ön Muhasebe, Step Aerobik, Fitness ve Spor Kursları olarak belirtildi.

OBEM binası Esenevler Mahallesi İstasyon Caddesi Şok Market arkası 15536 numaralı sokakta hizmet veriyor.

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