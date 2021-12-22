Osmangazili judocular madalyaya doymuyor

OSMANGAZİ, BURSA (İHA) - Osmangazi Belediyespor Judo Takımı sporcuları, Okul Sporları Gençler İl Birinciliği Müsabakaları'nda sergiledikleri üstün performans ile 11 altın, 8 gümüş ve 11 bronz madalyanın sahibi oldu.

Osmangazi Belediyesi ile Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Okul Sporları Gençler İl Birinciliği Müsabakaları, kıyasıya mücadelelere sahne oldu. Dikkaldırım Spor Salonu'nda toplam 50 sporcunun katılımıyla gerçekleşen müsabakada Osmangazi Belediyespor'un başarılı judocuları göz doldurdu.

Genç bayanlar kategorisinde mücadele eden Berfin Nur Karataş, Şirvan Fidan, Nehir Telli, Zeynep Kaya ve Kardelen Canan Zorlu kendi sıkletlerinde birincilik, Nisa Yavuz ile Kadriye Çakır ikincilik, Minel Akgün, Betül Akarçay, Zeynep Öztürk ise üçüncülük başarısı elde etti. Erkekler kategorisinde ter döken Eren Acar, İbrahim Yıldırım, İlhan İlham, Caner Çetin, Bersan Yüksel Cerrah, Yunus Efe İlhan birinci olurken, Recep Turhan, Harun Temel, Bora Özgün Aksu, Emirhan Orhan, Onuralp Öztürk, Atakan Güçlü ikincilik, Burak Baydan, Ahmetcan Korkusuz, Efecan Kaya, Hüseyin Doktur, Yunus Emre Şebelek, Boran Candan, Erdem Önal ve Arda Tanışkan üçüncülük kürsüsüne çıktı.

Müsabaka sonunda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Mesut Köse, sporculara madalyalarını takdim etti. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, tüm judocuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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