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Osmangazili atletler hız kesmiyor

Osmangazi Belediyespor Atletizm Takımı sporcuları, Spor Toto U18 Ligi Yarışmaları'nda gümüş ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Osmangazili atletler hız kesmiyor
13.08.2020 10:53 | Son Güncelleme: 13.08.2020 10:57

Osmangazi Belediyespor Atletizm Takımı sporcuları, Spor Toto U18 Ligi Yarışmaları'nda gümüş ve bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) tarafından Denizli'de düzenlenen Spor Toto U18 Ligi Yarışmaları'nda, Osmangazi Belediyespor'un başarılı atletleri göz doldurdu. Kıyasıya mücadelelere sahne olan müsabakaya Fenerbahçe, Kayseri ve Beşiktaş gibi kulüplerden toplam 600 sporcu katıldı. Rakipleri karşısında üstün performans sergileyen Osmangazili Tarık Özer gülle ve disk atmada, Emre Çiftçi ise çekiç atmada ikinci oldu. Bunun yanı sıra cirit atmada boy gösteren Caner Karaca da üçüncülük kürsüsünde yerini aldı.

Genç sporculara madalyalarını Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu, TAF Başkan Vekilleri Ali Aksu ile Muzaffer Karadeniz ve eski federasyon başkanlarından Fikret Çetinkaya verdi. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ise sporcu ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - BURSA

Kaynak: İHA

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