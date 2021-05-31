Osmangazili atletler hız kesmedi

Osmangazi Belediyespor Atletizm Takımı sporcuları, Bursa'da düzenlenen U20 Türkiye Şampiyonası'nda göz doldurdu.

Osmangazi Belediyespor Atletizm Takımı sporcuları, Bursa'da düzenlenen U20 Türkiye Şampiyonası'nda göz doldurdu. Rakipleri karşısında üstün performans sergileyen genç atletler, müsabakadan altın, gümüş ve bronz madalya ile ayrıldı.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen U20 Türkiye Şampiyonası'na Bursa ev sahipliği yaptı. Atıcılar Olimpik Atletizm Stadyumu'nda toplam 660 sporcunun katılımıyla gerçekleşen müsabakaya Osmangazi Belediyespor'un genç yıldızları damga vurdu. Disk atma kategorisinin yeni rekortmeni Enes Çankaya, başarılarına bir yenisini daha ekleyerek birinci oldu.

Bunun yanı sıra yüksek atma kategorisinde boy gösteren Eyüp Sabri Aydın ikincilik, disk atma kategorisinde mücadele eden Emre Çiftçi ise üçüncülük kürsüsüne çıktı. Büyük mutluluk yaşayan Osmangazili atletler, ayrıca Balkan Gençler Şampiyonası'nda mücadele etmeye hak kazandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı