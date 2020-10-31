Osmangazi Belediyesi'nden İzmir'e arama kurtarma desteği
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Osmangazi Belediyesi'nden İzmir'e arama kurtarma desteği

31.10.2020 10:32 | Son Güncelleme: 31.10.2020 10:35
Osmangazi Belediyesi'nden İzmir'e arama kurtarma desteği

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Osmangazi Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri, deprem bölgesindeki çalışmalara destek olmak üzere yola çıktı.

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Osmangazi Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri, deprem bölgesindeki çalışmalara destek olmak üzere yola çıktı.

Merkez üssü Seferihisar açıkları olan deprem sonrası hasar gören binalardaki arama kurtarma çalışmalarına destek amacıyla Osmangazi Belediyesi, bölgeye ekip ve araç gönderdi. Osmangazi Belediyesi'nin Soğanlı Hizmet Birimleri'nde hazırlıklarını tamamlayan Arama Kurtarma Ekipleri, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Halil Döner tarafından İzmir'e uğurlandı. İzmir'deki üzücü haberi aldıktan sonra Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın talimatıyla harekete geçtiklerini belirten Döner,"İzmir'de meydana gelen depremin ardından arama kurtarma ekiplerimiz, vakit kaybetmeden hazırlıklarını yaptı. 2 araç ve 10 kişilik ekip İzmir'e doğru yola çıktı. Osmangazi Belediyesi olarak İzmir'deki bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Ekiplerimiz de en kısa zamanda bölgeye ulaşıp gerekli çalışmaları yapacaklardır. İnşallah, ülke olarak bir daha böyle acılar yaşamayız" dedi. - BURSA

Osmangazi Belediyesi'nden İzmir'e arama kurtarma desteği
Osmangazi Belediyesi'nden İzmir'e arama kurtarma desteği
Osmangazi Belediyesi'nden İzmir'e arama kurtarma desteği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Efeler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi İzmir'e sevk edildi
Efeler Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi İzmir'e sevk edildi
Bahçelievler Belediyesi Deprem Arama Kurtarma Birliği İzmir'e hareket etti
Bahçelievler Belediyesi Deprem Arama Kurtarma Birliği İzmir'e hareket etti
Tuzla Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi İzmir için yola çıktı
Tuzla Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi İzmir için yola çıktı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Geert Wilders Mustafa Şentop Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Aslı Enver Işın Karaca Eser Yenenler
Spor Ali Koç Yücel İldiz Fatih Terim Malcolm Thomas Josef De Souza
Daha Fazla Afad İzmir Deprem Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Osmangazi Belediyesi'nden İzmir'e arama kurtarma desteği - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.10.2020 10:53:53. #1.15#
title