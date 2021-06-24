Osmaneli'ne ikinci yamaç paraşütü alanı yapılacak
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Osmaneli'ne ikinci yamaç paraşütü alanı yapılacak

Osmaneli'ne ikinci yamaç paraşütü alanı yapılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçeye bağlı Hisarcık Köyü'ne yapılması planlanan Yamaç Paraşütü ve Kamp Merkezi projesi çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçeye bağlı Hisarcık Köyü'ne yapılması planlanan Yamaç Paraşütü ve Kamp Merkezi projesi çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde bulunan Ayı Kaya Yamaç Paraşütü Tesisleri ve Hisarcık Köyü'ne yapılması planlanan Paraşütü ve Kamp Merkeziyle ilçe yamaç paraşütünde önemli merkez olma yoluna girdi. Bu anlamda Bilecik Orman İşletme Müdürü Tuncay Yakın'ı makamında ziyaret eden Başkan Şahin, "Paraşütü ve Kamp Merkezi, Kent Ormanı Projeleri için çalışmalarını sürdüren belediyemiz, Bursa Orman Bölge Müdürlüğünün destekleri ile ilçemize yeni alanlar kazandırmaya çalışıyor. Bu kapsamda Bilecik Orman İşletme Müdürümüz Tuncay Yakın ile bir araya geldik. Projeler hakkında bilgi il müdürümüz ile bilgi alışverişinde bulunarak, Bursa Orman Bölge Müdürlüğümüzle yapılacak çalışmalarda destek olma sözü aldık. İl Müdürümüz Tuncay Yakın'a ilgisi ve ilçemiz projelerine destekleri için teşekkür ederiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Osmaneli'ne ikinci yamaç paraşütü alanı yapılacak - Haberler
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