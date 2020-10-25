Osmaneli'nde 105 dönüm araziye baz yağ üretimi rafinerisi kuruluyor
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Osmaneli'nde 105 dönüm araziye baz yağ üretimi rafinerisi kuruluyor

25.10.2020 11:49 | Son Güncelleme: 25.10.2020 11:52
Osmaneli'nde 105 dönüm araziye baz yağ üretimi rafinerisi kuruluyor

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, kullanım ömrünü tamamlamış madeni yağları ileri dönüşüm teknolojisiyle işlemek ve yüksek katma değere sahip baz yağ üretimi rafinerisi gelecek yıl hizmete alınması planlanıyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, kullanım ömrünü tamamlamış madeni yağları ileri dönüşüm teknolojisiyle işlemek ve yüksek katma değere sahip baz yağ üretimi rafinerisi gelecek yıl hizmete alınması planlanıyor.

Türkiye'de Tüm Yönleriyle Atık Yönetimi (TÜRKTAY) Platformu Yürütme Kurulu, kurulum aşaması devam eden ileri dönüşüm rafinerisi TAYRAŞ'ta incelemede bulunarak, Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mehmet Afşin'den bilgi aldı.

11. TÜRKTAY Platformu Yürütme Kurulu Başkanı Erdoğan Şahin, ziyarette yaptıkları açıklamada, "Türkiye'de, TAYRAŞ'ın stratejik önem arz eden bu alanda yaptığı yatırım milli servet niteliğindedir. Bu tesisin Türkiye'ye kazanımları büyük olacak. Her şeyden önce iç piyasaya ekonomik açıdan katkı sunacak. Öte yandan tesis, ülkemiz sınırlarında faaliyet gösteren pek çok sanayi kuruluşuna ham madde girdisi sağlayacaktır." dedi.

Afşin de bu tür tesislerin artması ve ülkeye kazandırılması gerektiğini belirterek, bunun gibi yatırımları, projeleri ve ülke menfaati taşıyan çalışmaları ileriye taşıyacaklarını ifade etti.

105 bin dönüm arazide 40 milyon dolarlık yatırımla kurulacak tesiste, yıllık 60 bin ton atık madeni yağ işlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhsin Arslan

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