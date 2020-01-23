Osman Çelik kimdir? Erzurumsporlu Osman Çelik kaç yaşında, nereli?
BB Erzurumspor'un Beşiktaş'ı 3-2 yendiği maçta gösterdiği performansla dikkatleri çeken Osman Çelik, dikkat çekici açıklamalarıyla da ilgi odağı oldu. Sporseverlerin merak konusu olan Osman Çelik hakkında Osman Çelik kimdir? Erzurumsporlu Osman Çelik kaç yaşında, nereli gibi sorular soruldu. İşte Osman Çelik hakkında merak edilenler…
Erzurumsporlu Osman Çelik'in Ziraat Türkiye Kupası'nda gösterdiği performans dikkatleri çekti. Beşiktaş maçında göz dolduran Osman Çelik Osman Çelik kimdir? Erzurumsporlu Osman Çelik kaç yaşında, nereli?
OSMAN ÇELİK KİMDİR?
Osman Çelik Doğum Tarihi: 27 Kasım 1991
Osman Çelik kaç yaşında: 28 yaşında
Osman Çelik Nereli: Antalya
Osman Çelik Boy: 1,82 m
Osman Çelik Şu Andaki Takımı: Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Osman Çelik Mevkiisi: Önlibero
Osman Çelik, Türk futbolcudur. Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da forma giymektedir.
OSMAN ÇELİK KULÜP KARİYERİ
10.Tem.19/BB Erzurumspor
30.Haz.18/ Antalyaspor
11.Tem.16/ Karabükspor
30.Haz.16/ Antalyaspor
27.Ağu.15/ Karabükspor
22.Ağu.14/ Antalyaspor
1.Şub.13/ Evrenseki Spor
30.Oca.13/ Antalyaspor
4.Ağu.12/ Evrenseki Spor
30.Haz.12/ Antalyaspor
19.Oca.12/ Kepez Belediye
9.Oca.12/ Antalyaspor
26.Ağu.11/ Kepez Belediye
19.Şub.09/Antalyaspor U21
OSMAN ÇELİK PERFORMANS
2019/20 - 19 maç, 5 sarı kart
2018/19 – 7 maç
2017/18 – 21 maç
2016/17 - 5 maç
2015/16 – 31 maç, 2 gol, 8 sarı kart
2014/15 -23 maç, 11 sarı kart, 1 kırmızı kart
2013/14 - 29 maç, 1 gol 8 sarı kart, 1 kırmızı kart