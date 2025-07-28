Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun, transfer görüşmelerini sonlandırmak amacıyla salı ya da çarşamba günü İtalya'ya gitmesi planlanıyor. Osimhen saat kaçta İstanbul'a gelecek, Atatürk Havaalanına saat kaçta inecek?

TRANSFERDE KRİTİK HAFTA BAŞLADI

Galatasaray'da uzun süredir gündemde olan Victor Osimhen transferinde beklenen büyük hafta geldi. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı golcünün transferini bu hafta tamamlamayı hedefliyor.

KAVUKCU İTALYA'YA GİDİYOR

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu'nun, transfer görüşmelerini sonlandırmak amacıyla salı ya da çarşamba günü İtalya'ya gitmesi planlanıyor.

LAZIO MAÇINDA İMZA SÜRPRİZİ

Sarı-kırmızılı ekip, 2 Ağustos Cumartesi günü sahasında Lazio ile karşı karşıya gelecek. Yönetim, bu özel karşılaşmada Osimhen'e imza attırmayı planlıyor.

BONSUVERİS PLANI NETLEŞTİ

Galatasaray, Napoli'ye Victor Osimhen için 75 milyon euro bonservis bedeli ödemeye hazırlanıyor. Bu miktarın 40 milyon euroluk kısmı peşin verilecekken, kalan 35 milyon euronun 2026 yılı bitmeden ödenmesi planlanıyor.

DEV MAAŞ: 16 MİLYON EURO

Yıldız futbolcunun Galatasaray'dan yıllık 16 milyon euro maaş alması bekleniyor. Bu, kulüp tarihinin en yüksek maaşlarından biri olacak.

ANLAŞMA SAĞLANDI, İMZA BEKLENİYOR

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre, Galatasaray ile Osimhen arasındaki tüm şartlarda anlaşma sağlandı. Artık transferin resmiyet kazanması için Nijeryalı yıldızın imzası bekleniyor.

BU GECE İSTANBUL'A GELEBİLİR

Yabancı basında çıkan iddialara göre Osimhen'in bu gece İstanbul'a gelecek. mümkün. Ancak, gelişine dair uçuş bilgileri henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.