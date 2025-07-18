Napoli ve Galatasaray, golcü oyuncu Victor Osimhen transferinde anlaşmaya vardı ancak imzaların atılması için geriye tek bir madde kaldı. Osimhen transferinin resmiyete dökülmesi için Galatasaray'ın banka teminatı bekleniyor. Osimhen İstanbul'a ne zaman, saat kaçta gelecek?

GALATASARAY, VICTOR OSIMHEN TRANSFERİNDE MUTLU SONA ULAŞTI!

Galatasaray, uzun süredir Napoli'nin yıldız golcüsü Victor Osimhen için yürüttüğü transfer görüşmelerini başarıyla sonuçlandırdı. İki kulüp arasında varılan anlaşmayla Osimhen'in sarı-kırmızılı forma giymesi artık an meselesi!

ANLAŞMA DETAYLARI AÇIKLANDI

Galatasaray, Nijeryalı yıldız için Napoli'ye 40 milyon euro peşin, kalan 35 milyon euro'yu ise 2026 yılına kadar iki eşit taksitle ödeyecek. Anlaşmaya göre Osimhen, 2 yıl boyunca Serie A takımlarına transfer olamayacak. Ayrıca Napoli, futbolcunun gelecekteki satışından pay alma şartından da vazgeçti.

RESMİYET İÇİN SON ADIM: BANK TEMİNATI

Anlaşmanın tamamlanmasının ardından transferin resmiyet kazanması için Galatasaray'ın banka teminatını sağlaması bekleniyor. Sarı-kırmızılı yönetim, bu süreci tamamladıktan sonra Osimhen'in transferini resmen duyuracak.

GALATASARAY YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, Osimhen transferiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu:

*"Osimhen bizi çok istiyor. İnanılmaz rakamlar teklif ettiler. Bizim teklif ettiğimiz rakamın 80-90 milyon euro toplamda 3 senede farkı var ama o bizi tercih ediyor. Bunu da resmen açıkladı. Dimdik duruyor."*

OSIMHEN İSTANBUL'A NE ZAMAN GELECEK?

Transferin resmiyete dökülmesi için son imzaların atılması bekleniyor. Anlaşmanın tamamlanmasının ardından Osimhen'in İstanbul'a geliş tarihi ve uçuş detayları paylaşılacak. Tüm taraftarlar, Nijeryalı yıldızın Türkiye'ye adım atacağı anı sabırsızlıkla bekliyor!