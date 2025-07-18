Osimhen İstanbul'a ne zaman, saat kaçta gelecek?

Osimhen İstanbul'a ne zaman, saat kaçta gelecek?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, uzun süredir Napoli'nin yıldız golcüsü Victor Osimhen için yürüttüğü transfer görüşmelerini başarıyla sonuçlandırdı. İki kulüp arasında varılan anlaşmayla Osimhen'in sarı-kırmızılı forma giymesi artık an meselesi!Peki, Osimhen İstanbul'a ne zaman, saat kaçta gelecek?

Napoli ve Galatasaray, golcü oyuncu Victor Osimhen transferinde anlaşmaya vardı ancak imzaların atılması için geriye tek bir madde kaldı. Osimhen transferinin resmiyete dökülmesi için Galatasaray'ın banka teminatı bekleniyor. Osimhen İstanbul'a ne zaman, saat kaçta gelecek?

GALATASARAY, VICTOR OSIMHEN TRANSFERİNDE MUTLU SONA ULAŞTI!

Galatasaray, uzun süredir Napoli'nin yıldız golcüsü Victor Osimhen için yürüttüğü transfer görüşmelerini başarıyla sonuçlandırdı. İki kulüp arasında varılan anlaşmayla Osimhen'in sarı-kırmızılı forma giymesi artık an meselesi!

ANLAŞMA DETAYLARI AÇIKLANDI

Galatasaray, Nijeryalı yıldız için Napoli'ye 40 milyon euro peşin, kalan 35 milyon euro'yu ise 2026 yılına kadar iki eşit taksitle ödeyecek. Anlaşmaya göre Osimhen, 2 yıl boyunca Serie A takımlarına transfer olamayacak. Ayrıca Napoli, futbolcunun gelecekteki satışından pay alma şartından da vazgeçti.

RESMİYET İÇİN SON ADIM: BANK TEMİNATI

Anlaşmanın tamamlanmasının ardından transferin resmiyet kazanması için Galatasaray'ın banka teminatını sağlaması bekleniyor. Sarı-kırmızılı yönetim, bu süreci tamamladıktan sonra Osimhen'in transferini resmen duyuracak.

GALATASARAY YÖNETİMİNDEN AÇIKLAMA

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, Osimhen transferiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu:

*"Osimhen bizi çok istiyor. İnanılmaz rakamlar teklif ettiler. Bizim teklif ettiğimiz rakamın 80-90 milyon euro toplamda 3 senede farkı var ama o bizi tercih ediyor. Bunu da resmen açıkladı. Dimdik duruyor."*

OSIMHEN İSTANBUL'A NE ZAMAN GELECEK?

Transferin resmiyete dökülmesi için son imzaların atılması bekleniyor. Anlaşmanın tamamlanmasının ardından Osimhen'in İstanbul'a geliş tarihi ve uçuş detayları paylaşılacak. Tüm taraftarlar, Nijeryalı yıldızın Türkiye'ye adım atacağı anı sabırsızlıkla bekliyor!

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı: Devletin pazarlık yaptığını iddia edenler müfteridir

Bahçeli'den Terörsüz Türkiye mesajı! O iddiaya resmen ateş püskürdü
Aralarında ünlü market patronu da var! FETÖ'nün finans ayağına operasyonda 22 tutuklama

Aralarında ünlü market patronu da var! FETÖ operasyonunda 22 tutuklama
Tutuklu eski Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık için Adli Tıp'tan karar

Cezaevindeki CHP'li başkan için Adli Tıp'tan yeni karar
Sevmek bahanesiyle kedinin yanına yaklaştı, sonrasında olanlara inanamayacaksınız

Bu caniyle aynı toplumda yaşıyoruz! Yaptığına inanamayacaksınız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mete Gazoz aşkını ilan etti

Altın madalyalı Mete Gazoz aşkını ilan etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.