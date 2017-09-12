Oryantiring Türkiye Şampiyonası Bolu'da Yapılacak

Bolu Belediyesi ve Türkiye Oryantiring Federasyonu arasında Bolu'da yapılacak Türkiye Şampiyonasının protokolü imzalandı.



Bolu'da, gelecek yıl Nisan ayında düzenlenecek olan Oryantiring Türkiye Şampiyonası için Bolu Belediyesi'nde, Başkan Alaaddin Yılmaz, Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ ve federasyon temsilcilerinin katılımıyla protokol imza töreni gerçekleştirildi. 6-8 Nisan 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan şampiyona ile ilgili konuşan Başkan Yılmaz, 13 yıldır Bolu'nun turizm, spor ve sağlık kenti olacağını ifade ettiklerini belirterek, "Uzun zamandır Oryantiring Federasyonu ile Bolu'da çalışmalar yapıyoruz. Bunu bir şampiyonaya ondan sonra uluslararasına dönmesinin federasyon başkanlığı tarafından ifade edilmesi Bolu'ya verilen önemi ve bizim Bolu'da yapmayı düşündüğümüz çalışmalarla örtüştüğünü gösteriyor. Onun için federasyona ve başkanımıza Bolu'ya gösterdiği duyarlılıktan ötürü teşekkür ediyorum" dedi.



Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz ise, "Bolu'nun çok farklı yerlerinde yapılacak olan 3 günlük bir yarışımız olacak. Nisan ayında yapacağımız şampiyonayla Bolu'yu önümüzdeki süreçte Ulusal yarışma ile başladığımız süreci Uluslar arası kamplar ve yarışmalar boyutuna taşımayı arzu ediyoruz. Oryantiring ile Oryantiring sporuyla Bolu turizmine katkı sağlamak istiyoruz" şeklinde konuştu. - BOLU