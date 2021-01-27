Ortaya çıkan fotoğraf sonrası Aykut Kocaman'ın Çukur'da rol alacağı iddia edildi
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Ortaya çıkan fotoğraf sonrası Aykut Kocaman'ın Çukur'da rol alacağı iddia edildi

27.01.2021 00:31 | Son Güncelleme: 27.01.2021 00:36
Ortaya çıkan fotoğraf sonrası Aykut Kocaman'ın Çukur'da rol alacağı iddia edildi

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman'ın "Çukur" yazılı pankartın önünde çektirdiği fotoğraf sosyal medyada yer aldı. Fotoğrafın paylaşılmasının ardından birçok Twitter kullanıcısı ünlü teknik adamın dizide rol alacağını iddia etti.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Aykut Kocaman'ın Show TV'de yayınlanan Çukur dizinde rol alacağı sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü çalıştırıcının "Çukur" yazılı pankartın önünde fotoğraf çektirmesi fenomen dizi Çukur'da rol alacağı yönünde yorumlandı. Twitter kullanıcıları konuyla ilgili birçok paylaşımda bulundu.

Ortaya çıkan fotoğraf sonrası Aykut Kocaman'ın Çukur'da rol alacağı iddia edildi
Ortaya çıkan fotoğraf sonrası Aykut Kocaman'ın Çukur'da rol alacağı iddia edildi

DİZİDE KONU OLMUŞTU

Dizinin önceki bölümlerinde de Aykut Kocaman konu olmuştu. Çukur'un Şubat 2020'de yayınlanan 89. bölümünde Yamaç'la hastanede sohbet eden "Aykut" adındaki karakter, Yamaç'a Fenerbahçeli olduğunu ve adının Aykut Kocaman'dan geldiğini söylemişti.

Ortaya çıkan fotoğraf sonrası Aykut Kocaman'ın Çukur'da rol alacağı iddia edildi
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