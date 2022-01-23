Ortalık fena karışacak! A Spor muhabirinden Taylan Antalyalı'ya çok ağır suçlama - Haberler Spor
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Ortalık fena karışacak! A Spor muhabirinden Taylan Antalyalı'ya çok ağır suçlama

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

A Spor'un Galatasaray muhabiri Emre Kaplan, Trabzonspor maçından sonra Taylan Antalyalı'ya ağır bir suçlama yöneltti. Kaplan, Taylan'ın Galatasaray'ın kadrosuyla ilgili dışarıya bilgi sızdırdığını iddia etti.

Galatasaray'ın Trabzonspor'a kaybettiği maçtan sonra yer yerinden oynadı. Aslan, uzun süre önde götürdüğü maçta son dakikalarda yapılan hatalar sonucu Trabzonspor'a 2-1 kaybetti.

Ortalık fena karışacak! A Spor muhabirinden Taylan Antalyalı'ya ağır suçlama

SOSYAL MEDYA KARIŞTI

Visca'nın attığı golde hatalı pasla topu kaptıran Taylan'a maçın ardından A Spor muhabiri Emre Kaplan olay paylaşım yaptı. Sosyal medya karıştı.

Ortalık fena karışacak! A Spor muhabirinden Taylan Antalyalı'ya ağır suçlama

"ÖNCEDEN VERMEYE BENZEMİYORMUŞ"

Emre Kaplan yaptığı paylaşımda, "Taylan, demek ki Galatasaray orta sahasında oynamak takımın ilk 11'ini bir gün önceden vermeye benzemiyormuş kardeşim" ifadelerini kullandı. Taylan Antalyalı'nın bu iddiaya vereceği yanıt merak konusu oldu.

Paylaşımın altına gelen bazı tepkiler:

Ortalık fena karışacak! A Spor muhabirinden Taylan Antalyalı'ya çok ağır suçlama

Ortalık fena karışacak! A Spor muhabirinden Taylan Antalyalı'ya çok ağır suçlama

Ortalık fena karışacak! A Spor muhabirinden Taylan Antalyalı'ya çok ağır suçlama

Ortalık fena karışacak! A Spor muhabirinden Taylan Antalyalı'ya çok ağır suçlama

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor Haberleri
Haberler.com - Spor Haberleri

Taylan Antalyalı, Fatih Terim, Emre Kaplan, Galatasaray, Spor, Haber

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