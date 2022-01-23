Ortalık fena karışacak! A Spor muhabirinden Taylan Antalyalı'ya çok ağır suçlama

A Spor'un Galatasaray muhabiri Emre Kaplan, Trabzonspor maçından sonra Taylan Antalyalı'ya ağır bir suçlama yöneltti. Kaplan, Taylan'ın Galatasaray'ın kadrosuyla ilgili dışarıya bilgi sızdırdığını iddia etti.

Galatasaray'ın Trabzonspor'a kaybettiği maçtan sonra yer yerinden oynadı. Aslan, uzun süre önde götürdüğü maçta son dakikalarda yapılan hatalar sonucu Trabzonspor'a 2-1 kaybetti.

SOSYAL MEDYA KARIŞTI

Visca'nın attığı golde hatalı pasla topu kaptıran Taylan'a maçın ardından A Spor muhabiri Emre Kaplan olay paylaşım yaptı. Sosyal medya karıştı.

"ÖNCEDEN VERMEYE BENZEMİYORMUŞ"

Emre Kaplan yaptığı paylaşımda, "Taylan, demek ki Galatasaray orta sahasında oynamak takımın ilk 11'ini bir gün önceden vermeye benzemiyormuş kardeşim" ifadelerini kullandı. Taylan Antalyalı'nın bu iddiaya vereceği yanıt merak konusu oldu.

Paylaşımın altına gelen bazı tepkiler:

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