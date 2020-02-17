: Ortadoğu gazetesi yayın hayatına son verdi

17.02.2020 09:22 | Son Güncelleme: 17.02.2020 10:09

Türkiye'nin yazılı basın eserlerinden biri daha bugün yayın hayatına son verdi. Bundan 48 yıl önce kurulan Ortadoğu gazetesi artık yazılı olarak yayınlanmayacak. Gazete son sayının ilk sayfasında "Bize ihanet edenlerin sonunun da çok uzun olmayacağını görüyor ve biliyoruz." cümlesine yer verdi.

"İHANET EDENLERİN SONU YAKIN"

"Ne mutlu Türküm diyene" sloganını şiar edinen Ortadoğu gazetesi, bugün siyah zemin üzerine "SON BASKI" manşetiyle çıktı. Gazete baskıyı durdurma kararını okuyucularına şu sözlerle aktardı "Her kuruluş tıpkı insan gibi yaşar ve hayatı sona erer. Gazeteniz ORTADOĞU da 48 yıllık yayın hayatına bugün son veriyor. Basın ağacından altın bir yaprak daha düştüğü için üzüntülüyüz. Ancak, bize ihanet edenlerin sonunun da çok uzun olmayacağını görüyor ve biliyoruz. 48 yıldır bize destek veren tüm okurlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Yarım asra yakındır yolu bu gazeteden geçenlere teşekkür ediyoruz."

KURULUŞUNDA TÜRKEŞ'İN KATKISI VAR

MHP'ye yakınlığıyla bilinen Ortadoğu gazetesi 3 Mayıs 1972'de kuruldu. Gazetenin isim babası ise Türk siyasetinin önemli isimlerinden MHP'nin kurucusu Alparslan Türkeş.

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