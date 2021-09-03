Orta sahadan ayrılacak 'sürpriz isim' belli oldu: Jose Sosa
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Orta sahadan ayrılacak 'sürpriz isim' belli oldu: Jose Sosa

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Miha Zajc'ın takımdan ayrılacağı iddialarını jet hızıyla yalanlayan Fenerbahçe'de, orta sahadan başka bir ismin ayrılacağı öğrenildi. Luiz Gustavo bu sezon takımda kalacak. Çünkü alternatifi yok. Yabancı bek transferi yapacak Kanarya, bir yabancı daha ile yolları ayıracak. Bu isim ise Jose Sosa. Arjantinli oyuncunun ile görüşmeler dün başladı.

Fenerbahçe'de yenilerin kadroya kazandırılması için bazı isimlerin ayrılması gerekiyor. Dün kulübün resmi hesabından Miha Zajc'ın ayrılacağı iddiaları yalanlandı. Luiz Gustavo'nun gönderilme ihtimali yok. Hem orta saha hem defansta bir joker. Orta sahadan ayrılacak 'sürpriz' ismin Jose Sosa olduğu öğrenildi.

Orta sahadan ayrılacak 'sürpriz isim' belli oldu: Jose Sosa

YAŞI VE MALİYETİ SORUN

Max Meyer'in de gelişiyle orta sahada büyük bir kalabalık oluştu. İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, gibi isimler bile ilk 11'de yer bulamazken genç Muhammed ve Arda'nın da şans bulma ihtimali azaldı. Bu sebeple Josa Sosa'nın üstü çizildi. 35 yaşındaki Arjantinli, bonuslarla birlikte 2,8 milyon euro yakın bir maaş alıyor.

Orta sahadan ayrılacak 'sürpriz isim' belli oldu: Jose Sosa

TEKLİF GELDİ

Piyasası olan Sosa için de beklenen teklifler ulaştı. Oyuncu ücret konusunda anlaşma sağlayabilirse ayrılık hızlıca gerçekleşecek. Sosa için veda açıklaması her an gelebilir.

Orta sahadan ayrılacak 'sürpriz isim' belli oldu: Jose Sosa
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Ömer Özarslan
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Orta sahadan ayrılacak 'sürpriz isim' belli oldu: Jose Sosa - Haberler Spor
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