Orta Anadolu tarımı ORAN'la nefes alıyor

TR72 Bölgesi'nin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkı veren kurumların başında gelen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerine devam eden Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, 2020 yılı içerisinde duyurmuş olduğu Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi Mali Destek Programı ile kırsal...

TR72 Bölgesi'nin sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkı veren kurumların başında gelen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerine devam eden Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, 2020 yılı içerisinde duyurmuş olduğu Kırsal Kalkınmanın Desteklenmesi Mali Destek Programı ile kırsal alanda yaşayan bireylerin sosyo-ekonomik gelişimlerine katkı sağlayıcı Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinden toplam destek miktarı 18.5 Milyon TL ve eş finansmanlarla birlikte toplam proje büyüklüğü 26 Milyon TL olan 30 adet proje ile destek sözleşmelerini imzaladı.

İmza törenleri Ajans Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci ve başarılı proje başvuru sahipleri arasında gerçekleştirilirken, törenlerin ardından değerlendirmelerde bulunan Kilci, mali destek programı öncelikleri ve bu kapsamda desteklenen bazı projeler hakkında bilgiler verdi. Kilci, "Program kapsamında 4 adet öncelikten birisi "Kooperatifçiliğin ve kadın istihdamının artırılması, başta kadınlar tarafından üretilen ürünler olmak üzere diğer tarım ve hayvancılık ürünlerinin markalaşma ve pazarlama imkanlarının artırılması" şeklinde belirlenmiştir. Bu alanda kırsalda yaşayan kadın bireylerin istihdamını artıracak şekilde doğrudan ekonomik gelişimlerine katkı sağlayacak Kızılcakışla Sınırlı Sorumlu Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi'nin başvuru sahibi olduğu ve yöresel olarak kadınlar tarafından üretilen küp peynirinin daha organize ortamlarda üretilmesini sağlayacak projeler gibi birçok proje destek almaya hak kazanmıştır. Aynı şekilde 12 kadının istihdam edileceği Şarkışla İlçesi Anadolu Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından sunulan İstiridye Mantarı Üreticiliği projesi ile de kadınların üretimde aktif rol almalarına katkı sağlanmış olacaktır. Akdağmadeni Belediyesi tarafından yürütülecek olan "Akdağmadeni Tıbbi Aromatik Bitkiler Paketleme Tesisi", Tomarza İlçesi Kabak Üreticileri Birliği tarafından yürütülecek olan "Kabak Çekirdeği Kavurma-Tuzlama-Paketleme Tesisi" ve Develi Belediyesi tarafından sunulan "Toprak Anadan Develi Ekonomisine" gibi projelerle de bölgede yetiştirilen tarımsal ürünlerin katma değerinin artırılması hedeflenmektedir. Birçok alanda olduğu gibi tarım ve hayvancılık alanında da teknoloji kullanımı önem kazanmakta olup mali destek programı kapsamında verilen desteklerde tarım ve hayvancılıkta yenilikçi uygulamalarla birlikte teknoloji kullanımı için de ayrı bir öncelik alanı belirlenmiştir" ifadelerini kullandı.

ORAN Genel Sekreteri Kilci, "Tarım alanlarının uydu verileri vasıtasıyla işlenmesi ve oluşabilecek risklere önceden önlem alınabilmesini sağlayacak Kayseri'nin Akıllı Tarım Uygulamaları isimli proje Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü vasıtasıyla yürütülecek ve gelecek dönemde benzer alanda uygulanacak projelere örnek teşkil edecektir. Su kaynaklarının kısıtlı olması ve mevcut kullanım alışkanlıklarının devam etmesi durumunda yaşanacak su krizlerinin olduğu da öngörüldüğü için özellikle tarımsal alanda su kaynaklarının verimli şekilde kullanılmasına yönelik projeler de bu programda belirlenen öncelik kapsamında destek almaya hak kazanmıştır. Bu anlamda 3 adet izlenebilir tarımsal sulama projesi program kapsamında desteklenecek olup verimli su kullanımı bu projeler sayesinde gerçekleştirilecektir. Sözleşmeleri imzalanan tüm projelerin illerimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor, mali destek programına başvuruda bulunan tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı