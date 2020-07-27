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Örnek davranış! Hatalı basılan para için istediği 75 bin TL'yi bağışlayacak

Adıyaman'da yaşayan Murat Kuştepe, müşterisinin verdiği hatalı basım 50 TL'lik banknotu satışa çıkardı. 75 TL isteyen otopark işletmecisi Kuştepe, elde edeceği geliri, Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak istiyor.

Örnek davranış! Hatalı basılan para için istediği 75 bin TL'yi bağışlayacak
27.07.2020 11:03 | Son Güncelleme: 27.07.2020 11:06

Adıyaman'da otopark işleten Murat Kuştepe, bir müşterisinin verdiği 50 TL'nin üzerinde '0' bulunmadığını fark etti. Bankaya başvuran ve orijinal olan 50 TL'lik banknotta basım hatası yapıldığını öğrenen Kuştepe, parayı satışa çıkardı. Samsun'da koleksiyonerlerle görüşen Kuştepe, para için 75 bin TL istedi. Kuştepe, elde edeceği geliri Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak istiyor.

MİLLİ DAYANIŞMA KAMPANYASI'NA BAĞIŞLAMAK İSTİYORUM

Paranın önce sahte olduğunu düşündüğünü anlatan Kuştepe, "Bankaya gidip parayı kontrol ettiler. Cihazdan geçirdiler ayrıca kalemle, ışıkla baktılar bana paranın orijinal olduğunu ama baskı hatası bulunduğunu söylediler. Bende sonra parayı satmaya karar vermiştim. Hatta 40 bin TL'lik bir teklif geldi, ancak satmaktan vazgeçtim. 75 bin TL'nin üzerinde bir fiyat istiyorum. Bu parayı açık artırmaya çıkarıp değerinin üzerinde bir ederine satarak geliri de 'Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlamak istiyorum. Amacım ülkemize bu zor günlerde yardımcı olmak" dedi.

Kaynak: DHA

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