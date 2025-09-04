Orkun Kökçü neden yok, sakat mı, cezalı mı (Gürcistan Türkiye)?

Maç öncesi açıklanan ilk 11'lerde ise dikkat çeken bir eksik vardı. Orkun Kökçü'nün kadroda yer almaması taraftarların merak konusu oldu. Genç futbolcunun neden forma giymediği, sakatlık ya da ceza gibi bir durumun söz konusu olup olmadığı sorgulanıyor. Gürcistan – Türkiye mücadelesinde bu gelişme öne çıktı.

GÜRCİSTAN TÜRKİYE MAÇININ ÖNEMİ

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde sahneye çıkıyor. E Grubu'nda İspanya, Bulgaristan ve Gürcistan ile mücadele eden ay-yıldızlılar, ilk maçını deplasmanda Gürcistan'a karşı oynayacak. Bu karşılaşma, grupta zirveye giden yolda kritik bir eşik olarak görülüyor. Milliler, galibiyetle moral kazanmayı ve Dünya Kupası yolundaki iddiasını pekiştirmeyi amaçlıyor.

GÜRCİSTAN KARŞISINDAKİ REKABET TARİHİ

Türkiye ile Gürcistan bugüne kadar toplam 6 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde milli takımımız 4 galibiyet alarak rakibine üstünlük sağladı. Şimdi hedef, bu istatistiği geliştirmek ve elemelerin ilk maçında avantajlı bir başlangıç yapmak.

MAÇIN SAATİ VE YAYIN BİLGİLERİ

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Gürcistan – Türkiye karşılaşması, grup aşamasında belirleyici bir maç niteliği taşıyor. Mücadelenin başlama saati ve yayınlanacağı kanal, taraftarların en çok merak ettiği detayların başında geliyor.

ORKUN KÖKÇÜ NEDEN KADRODA YOK?

Milli futbolcu Orkun Kökçü, teknik direktör Vincenzo Montella'nın tercihi nedeniyle maça ilk 11'de başlamadı. Ancak oyuncu yedekler arasında yer alıyor ve maçın ilerleyen dakikalarında forma giymesi ihtimaller dahilinde bulunuyor.

SAHAYA ÇIKACAK İLK 11'LER

Gürcistan : Mamardashvili, Kakabadze, Goglichidze, Lochoshvili, Kashia, Kochorashvili, Mekvabishvili, Tsitaishvili, Davitashvili, Kvaratskhelia, Mikautadze.

Türkiye : Uğurcan, Mert, Abdülkerim, Merih, Eren, İsmail, Hakan, Kerem, Arda, Yunus, Kenan.