Orkun Kökçü kiralık mı, bonservisli mi geldi, opsiyon var mı?

Orkun Kökçü kiralık mı, bonservisli mi geldi, opsiyon var mı?
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Beşiktaş'ın Benfica'dan transfer ettiği Orkun Kökçü, Başkan Serdal Adalı ile birlikte Hollanda'dan Türkiye'ye hareket etti. Peki, Orkun Kökçü kiralık mı, bonservisli mi geldi?

Benfica'dan Beşiktaş'a transfer olan Orkun Kökçü, Hollanda'dan İstanbul'a doğru Başkan Serdal Adalı ile birlikte yola çıktı. Hollanda'da yaşayan Beşiktaşlı taraftarlar, Orkun Kökçü'yü İstanbul'a uğurladı. Bir Beşiktaş taraftarı, sevinçten Serdal Adalı'nın ayağını öptü. Peki, Orkun Kökçü kiralık mı, bonservisli mi geldi?

ADALI'NIN AYAĞINI ÖPTÜLER

Hollanda'da yaşayan Beşiktaşlı taraftarlar, havalimanına gelerek Orkun Kökçü'yü Türkiye'ye uğurladı. Çok sayıda Beşiktaşlı taraftar, Başkan Serdal Adalı'ya da büyük sevgi gösterilerinde bulundu. Bir Beşiktaş taraftarı, Orkun Kökçü'yü transfer eden Serdal Adalı'nın yanına giderek onu ayağından öptü. Serdal Adalı ve Orkun Kökçü, taraftarları selamladıktan sonra özel uçakla İstanbul'a doğru yola çıktı.

İLK ÜÇLÜSÜNÜ ÇEKTİRDİ

Beşiktaş'a transfer olan Orkun Kökçü, Hollanda'dan ayrılırken kendisini uğurlamaya gelen Beşiktaş taraftarına ilk üçlüsünü çektirdi.

BONSERVİS BEDELİYLE TARİHE GEÇECEK

Siyah-beyazlılar, Orkun Kökçü'yü 25 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu ve 5 milyon euro kiralama bedeli karşılığında takıma katacak ve Benfica'ya toplamda 30 milyon euro ödeyecek. Milli futbolcu, Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi olacak.

PROFESYONEL KARİYERİ

24 yaşındaki orta saha oyuncusu, kariyerinde Hollanda temsilcisi Feyenoord ve Portekiz ekibi Benfica'da forma giydi.

ORKUN KÖKÇÜ KİRALIK MI, BONSERVİSLİ Mİ GELDİ?

Benfica, Beşiktaş'a imza atmaya gelen milli oyuncu Orkun Kökçü'nün transferine ilişkin mali detayları açıkladı.

Açıklamaya göre, milli futbolcunun sözleşmesinde 25 milyon Avro zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor. Ayrıca, Benfica ile Beşiktaş arasında yapılan anlaşmada 5 milyon Avro da bonus maddesi var.

Orkun Kökçü böylece, toplam 30 milyon Avro maliyet ile Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi olacak.

Siyah beyazlı kulüp milli futbolcu için,(13.07.2025) saat 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda taraftarlara açık imza töreni düzenleyecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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