Orka Holding'e yurt dışından halka arz teklifi

17.12.2019 11:34 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:34

Orka Holding YKB Orakçıoğlu, "Halka arz konusunda Alman borsası başta olmak üzere yurt dışı borsalardan çok teklif aldık. New York'ta, Londra'da gong çalmak bizim için önemli. Halka arzı Türkiye'de, yurt dışında ya da eş zamanlı düşünebiliriz ama 2022'den önce olmaz." dedi.