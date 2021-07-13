Orhangazi Esnaf Kefalet Kooperatifi'nde yeniden Güler dönemi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Orhangazi Esnaf Kefalet Kooperatifi'nde yeniden Güler dönemi

Orhangazi Esnaf Kefalet Kooperatifi'nde yeniden Güler dönemi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Orhangazi Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin olağan seçimli genel kurul toplantısı yapıldı.

Orhangazi Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin olağan seçimli genel kurul toplantısı yapıldı. Mevcut başkan Mehmet Güler'in, Orhangazi Muhtelif Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Turgay Durmuş ile yarıştığı kongrede oyların büyük bir çoğunluğunu alan Güler yeniden kooperatif başkanlığına seçildi.

Orhangazi Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi'nin olağan seçimli genel kurul toplantısı Sakallı Tesisleri'nde yapıldı. Kongreye üyeler büyük ilgi gösterdi. Sakallı Tesislerini dolduran üyeler, 11.00'de başlayan kongrede saat 17.00'ye kadar oy verme işlemini sürdürdü. Kooperatifin seçimli genel kurulunda mevcut başkan Mehmet Güler ile birlikte Turgay Durmuş başkan adaylığı için yarıştı. Kongrede seçimler maddesinin öncesinde ise kooperatifin geride kalan 3 yıllık dönemine ait yönetim kurulu faaliyet raporu, hesap cetvelleri, gelir gider bilançosu ile denetleme kurulu raporları okundu. Okunan raporlar üyelerin oy birliği ile kabul edildi.

Kongrede gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından ise iki aday üyelere hitap etti. Kürsüye gelen Turgay Durmuş, kooperatifin mevcut yönetimini suçlayıcı ifadeler kullanınca, bazı üyeler tepki gösterdi. Daha sonra alkışlar eşliğinde kürsüye gelen Mehmet Güler iddialara cevap verdi. 1202 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongrede 1202 üyeden 972'si sandığa giderken, oyların 823'ünü alan Güler, kooperatifin 3 yıl süreliğine yeniden başkanlığına seçildi.

İşte Esnaf Kefalet'in yeni yönetim kurulu: Mehmet Güler, Turgay Yazıcı, Muharrem Savaş, İbrahim Demirkaya, Emine Uçar.

Denetleme kurulu: Mustafa Terzioğlu, Recep Uludoğan.

Bölge birliği temsilcileri: Mehmet Güler, Turgay Yazıcı, Muharrem Savaş. - BURSA

Orhangazi Esnaf Kefalet Kooperatifi'nde yeniden Güler dönemi
Orhangazi Esnaf Kefalet Kooperatifi'nde yeniden Güler dönemi
Orhangazi Esnaf Kefalet Kooperatifi'nde yeniden Güler dönemi
Orhangazi Esnaf Kefalet Kooperatifi'nde yeniden Güler dönemi
Orhangazi Esnaf Kefalet Kooperatifi'nde yeniden Güler dönemi
Orhangazi Esnaf Kefalet Kooperatifi'nde yeniden Güler dönemi
Orhangazi Esnaf Kefalet Kooperatifi'nde yeniden Güler dönemi
Orhangazi Esnaf Kefalet Kooperatifi'nde yeniden Güler dönemi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Vahap Seçer Meral Akşener Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tarkan Ebru Gündeş Orhan Gencebay Mahsun Kırmızıgül
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Şaban Yılmaz Ahmet Nur Çebi Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Orhangazi Esnaf Kefalet Kooperatifi'nde yeniden Güler dönemi - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.7.2021 14:03:32. #1.14#

title