Orhaneli'de 30 üreticiye 250'şer fidan dağıtıldı
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Orhaneli'de 30 üreticiye 250'şer fidan dağıtıldı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, 30 üreticiye 250'şer gojiberry (kurt üzümü) fidanı dağıtıldı.

04.03.2020 21:50 | Son Güncelleme: 04.03.2020 22:24
Orhaneli'de 30 üreticiye 250'şer fidan dağıtıldı

'nın ilçesinde, 30 üreticiye 250'şer gojiberry (kurt üzümü) fidanı dağıtıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün teknik projesini hazırladığı ve Ha-Gel Birliği ile Orhaneli Belediyesi tarafından finanse edilen "Kurt Üzümü Yetiştiriciliği" projesi kapsamında Ha-Gel Birlik Müdürü ve ilçe protokolünün katılımıyla fidan dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Törende, 30 üreticiye 250'şer gojiberry fidanı verildi.

Proje sayesinde Orhaneli'nin Türkiye'nin en çok sayıda gojiberry üreticisi bulunan ilçesi olması hedefleniyor.

Kaynak: AA

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