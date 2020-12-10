Organik Örenli pırasası tezgahlardaki yerini aldı
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Organik Örenli pırasası tezgahlardaki yerini aldı

10.12.2020 12:29 | Son Güncelleme: 10.12.2020 12:34

Organik Örenli pırasası tezgahlardaki yerini aldı Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Örenli köyünde, 150 yıllık ata tohumlarıyla üretilen lezzetli pırasanın hasadı yapılarak pazar tezgahlarındaki yerini aldı.

Organik Örenli pırasası tezgahlardaki yerini aldı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Örenli köyünde, 150 yıllık ata tohumlarıyla üretilen lezzetli pırasanın hasadı yapılarak pazar tezgahlarındaki yerini aldı.

Pırasa üreticisi Gülşen Bülbül, gömüden çıkarıp temiz sularla yıkadıkları pırasaları, pazara getirip satmaya başladıklarını ifade etti.

Örenli Köyü Muhtarı Metin Öz, "Köyümüzün en önemli geçim kaynaklarından bir tanesi de pırasadır. Atalarımızın yaklaşık 150 yıla varan tohumu ile pırasa üretim geleneğimizi sürdürmekteyiz. Pazardaki bir bağ pırasanın fiyatı 5 liradır" dedi.

Halk pazarında pırasa alan Ferhan Aksoy, Simav'ın fasulyesi ve kestanesinden sonra gelen üçüncü meşhur ürününün Örenli pırasası olduğunu ifade etti. Aksoy, "Örenli pırasasının aroması ve lezzeti çok farklı olduğu için tercih ediyoruz" diye konuştu.

Pırasa üreticisi Rahmi Akyol, "Simav'ın Örenli köyünde yetiştirdiğimiz pırasayı Simav pazarında satmaya başladım. Bu yıl 3-4 ton arasında pırasa üretimi yaptım. Özellikle Bursa ve Kütahya'dan çok talep aldığımız pırasamızı, yaklaşık 150 yıllık dedelerimizden kalma tohumlarla üretiyoruz" şeklinde konuştu.

Organik Örenli pırasası tezgahlardaki yerini aldı
Organik Örenli pırasası tezgahlardaki yerini aldı
Organik Örenli pırasası tezgahlardaki yerini aldı
Organik Örenli pırasası tezgahlardaki yerini aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET EMİN İNCEKULAK

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