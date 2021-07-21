Organics by Red Bull Sessions'ın ilk etkinlikleri Bodrum ve Marmaris'te gerçekleşti
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Organics by Red Bull Sessions'ın ilk etkinlikleri Bodrum ve Marmaris'te gerçekleşti

Organics by Red Bull Sessions'ın ilk etkinlikleri Bodrum ve Marmaris'te gerçekleşti
Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi

Organik içerikli gazlı içecek serisi Organics by Red Bull, Bodrum Sail Loft ve Marmaris Bonjuk Bay'de tüketici ile buluştu.

Organik içerikli gazlı içecek serisi Organics by Red Bull, Bodrum Sail Loft ve Marmaris Bonjuk Bay'de tüketici ile buluştu.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, tüm yıla yayılacak Organics by Red Bull Sessions etkinliklerinin ilk ikisinde katılımcılar hem Organicsby Red Bull lezzetleriyle tanıştı hem de müziğin doğal yeteneği Evrencan Gündüz'ün performansı ile keyifli anlar yaşadı.

Etkinliklere Cemre Gümeli, Güneş Hayat, Aslı Kızmaz, Levent Can, Doğu Demirkol, Ekin Türkmen gibi ünlü isimler de katıldı.

Verilen bilgiye göre, Organics by Red Bull; Simply Cola, Tonic Water, Bitter Lemon, Ginger Ale ve Viva Mate çeşitleriyle 5 farklı lezzeti Bodrum Sail Loft ve Marmaris Bonjuk Bay'de tüketicilerle buluşturdu.

"Yetenek doğasında var" mottosuyla düzenlenen ve alanında birbirinden yetenekli isimlerin arkadaşlık ettiği Organics by Red Bull'un etkinliklerinde Sebahat Karcı'nın renkli ve organik el işi tasarım atölyesi, miksoloji deneyimleri ve yetenekli sanatçı Evrencan Gündüz'ün performansı ile katılımcılar gün boyu farklı deneyimler yaşadı.

Fotoğrafçı Dilan Bozyel de "Organik Anlar" fotoğraf projesi için deklanşörüne basarak sanatçı ve katılımcıların en doğal anlarını ölümsüzleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

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