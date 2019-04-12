Ordulu Balıkçılar: "15 Nisan'dan Sonra Tezgahlardaki Bolluk Devam Edecek"

Denizlerde balık sezonunun sona ermesine sayılı günler kala balıkçılar, yaz aylarında küçük teknelerin avlanmaya devam edeceğinden, tezgahların dolu olacağını belirtti.

1 Eylül'de başlayıp, 15 Nisan'da sona erecek olan balık av sezonunun kapanmasına sayılı günler kaldı. Bu yıl, istedikleri bolluğu palamut ile yakalayan balıkçıların yüzü güldü. Büyük tekneler için kapanacak olan sezonla birlikte, akıllara yaz aylarında tezgahlarda satılan balıklar geldi. Ordulu balıkçılar, 15 Nisan'dan sonra kıyı balıkçılığının ve küçük teknelerle avlanmanın devam edeceğinden, yaz aylarında da tezgahların şenleneceğini dile getirdi. Balıkçılar, sezon balıkları hariç bütün balıkların yaz aylarında da satışa sunulacağına dikkat çekti.

Ordu'da balıkçılık yapan Bahtiyar Memiş, 15 Nisan tarihinden sonra tezgahlardaki bolluğun devam edeceğini belirtti. Yasağın, büyük gırgır tekneleri için geçerli olduğunu, yaz aylarında küçük balıkçılığın devam ettiğini anlatan Memiş, "Bolluk devam edecek hatta daha fazla olacak. Ufak balıkçılık başlayacağı için daha çok çeşit tezgahlarda olacak. 15 Nisan tarihinde büyük gırgır avcılığı bitiyor, küçük balıkçılık başlıyor. Yani tezgahlarda balık yok diye bir şey yok. Yasağın başlaması tezgahları da etkilemiyor. Yılın 12 ayı açık kalıyoruz. Karadeniz bölgesinde balık bitmiyor" dedi.

"Tezgahlar kapanmaz, yılın 12 ayı devam ediyor"

Balıkçılardan Aydın Ceylan da "15 Nisan'dan sonra büyük tekneler paydos ediyorlar. Çünkü vinçlerle birlikte ağ kaldırmak yasak. Ufak balıkçılar ve kıyı balıkçılar devreye girecek. Yasakla birlikte onların mahsulleri gelecek. Tezgahlar kapanmaz, biz yılın 12 ayı devam ettiriyoruz. Bizimle bağlantılı çalışan ufak tekneler olduğu için onların balıklarını satmak zorundayız. Kayığı elinde olan manav türü çalışanlar kapatmaz. Zaten denizin belirli mevsimde çeşitli balıklar vardır. Örneğin eylül ayında palamut ve çinakop balığı başlar. Sonrasında hamsi devam eder, yaz aylarında bu balıkların hiçbiri olmaz. Mevsimine gören çıkan balıklar vardır. Mezgit balığı 12 ay boyunca var, şuanda yaz istavrit sezonu da başlayacak. Bunların yanında yaklaşık 1 buçuk ay da barbun balığı çıkacak. Onların yanı sıra da havuz balıkları tezgahlarda olacak. Tezgahlar asla boş kalmayacak. Bazı kesimlerde trol serbest olduğundan, oralardan dahi balık getirtebiliyoruz. Yaz aylarında sadece mevsimin balığı hamsi, palamut ve çinakop olmaz. Ama diğer bütün balıklar olur" diye konuştu.

"Yaz aylarında buzhane balığı olmaz"

Ceylan, bu sezonun gayet bol ve bereketli geçtiğini de sözlerine ekledi. Yaz aylarında buzhane balıklarının atıldığı algısının da yanlış olduğuna değinen Ceylan, "Buzhane balıkları şubat, mart ve nisan ayları gibi, bu 3 ayda buzhane balıkları tüketilir. Yazın buzhane balığı olmaz. Yaz aylarında donmuş olarak sadece Norveç'ten gelen uskumru balığı görülür" ifadelerine yer verdi. - ORDU

Kaynak: İHA